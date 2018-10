Im Fall der ermordeten bulgarischen Fernsehmoderatorin Wiktorija Marinowa hat die Polizei einen ersten Festgenommenen wieder freigelassen. Der Rumäne ukrainischer Abstammung sei vorerst nicht tatverdächtig, teilte der Polizeichef der nordbulgarischen Stadt Russe, Teodor Atanasow, mit. Es gebe "keine neuen Fakten oder Informationen".



Der Mann war am Dienstag festgenommen worden. Er soll als Landstreicher in der Umgebung unterwegs gewesen sein. Das Staatsfernsehen berichtete unter Berufung auf Ermittlerinnen und Ermittler, es gebe nicht genug Beweise und Indizien, um ihn als Verdächtigen einzustufen. Auch weitere Personen würden befragt, hieß es.



Die Leiche der 30-jährigen Marinowa war am Samstag in Russe in einem Park gefunden worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurde die Journalistin vergewaltigt, sie starb durch Schläge auf den Kopf und Ersticken. Die Polizei prüft sowohl berufliche als auch persönliche Gründe für den Mord.



Die Fernsehjournalistin arbeitete in Russe für den privaten Lokalsender TVN. In der letzten Ausgabe ihrer Sendung Detektor hatte sie zwei Investigativjournalisten aus Rumänien und Bulgarien zu Gast. Diese berichteten über ihre Recherchen zur mutmaßlichen Veruntreuung von EU-Fördergeldern durch Geschäftsleute und Politiker.

Die Nichtregierungsorganisation Reporter ohne Grenzen forderte die Behörden auf, sich um eine schnelle und umfassende Aufklärung des Verbrechens zu bemühen. "Die Straffreiheit, die bei vielen Verbrechen gegen Journalisten herrscht, ist nicht nur gefährlich für die Journalisten selbst, es ist ein fatales Signal in Sachen Informationsfreiheit und damit Demokratie in einem Land", sagte Rubina Möhring, Präsidentin der österreichischen Sektion von Reporter ohne Grenzen.