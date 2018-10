Ein Sportflugzeug hat in Osthessen drei Menschen tödlich verletzt. Die Cessna habe beim Landeanflug zwei Erwachsene und ein Kind erfasst, teilte die Polizei Fulda mit.



Demnach habe das Flugzeug nach einem missglückten Landemanöver auf dem Berg Wasserkuppe noch einmal durchstarten wollen. Dabei habe es aber keinen Auftrieb mehr bekommen und dann eine Schranke durchbrochen. Dort erfasste es eine Personengruppe, die am Rande des Flugplatzes stand.

Die Wasserkuppe in der Rhön ist der höchste Berg in Hessen und als Ausflugsziel beliebt. Auf dem Flugplatz am Nordhang heben unter anderem Motorflugzeuge und Segelflieger ab.