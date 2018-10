Die Polizei hat ein Protestcamp von Braunkohlegegnern nahe des Hambacher Forstes geräumt. Die Beamten begannen damit, Sitzblockaden von Aktivisten aufzulösen und die Protestierer wegzutragen. Der Einsatz auf einem früheren Sportplatz dauerte in der Nacht an. Etwa ein Drittel der etwa 100 Aktivisten habe das Camp in Kerpen-Manheim zuvor freiwillig verlassen, sagte eine Sprecherin der Polizei Aachen. Größeren Widerstand gegen die Räumung gebe es nicht.

Zuvor hatte es geheißen, das Zeltcamp sei ohne Zustimmung des Energiekonzerns RWE auf einem RWE-Gelände errichtet worden. RWE hatte Strafantrag gestellt. Den Aktivisten drohen Verfahren wegen Hausfriedensbruch. Die Polizeisprecherin betonte, der Aufbau des Camps sei "rechtswidrig" gewesen.



Die Polizei hatte mehrere Hundertschaften zusammengezogen. Den Demonstranten war nach Polizeiangaben angeboten worden abzuziehen, wenn sie die größeren Zelte des Camps zurücklassen, damit sie nicht an anderer Stelle wiederaufgebaut werden könnten.

Die Demonstranten des Aktionsbündnisses "Ende Gelände" wollen von dem Protestcamp aus neue Aktionen gegen den Kohleabbau starten. Möglich seien Blockaden von Schienen, Zufahrten oder Baggern, um Kraftwerke von der Kohlezufuhr abzuschneiden, hieß es.

Schon vorab hatte es Konflikte um den Standort des Camps gegeben. Die Polizei wies den Demonstranten einen Standort zu, der weiter entfernt vom Hambacher Forst bei Jülich lag. Das lehnten die Demonstranten ab und zogen vor Gericht, wo sie unterlagen.