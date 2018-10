Einen Tag nach dem gerichtlich verfügten vorläufigen Rodungsstopp demonstrieren am Hambacher Forst bei Köln Zehntausende für den Erhalt des Waldes und den Kohleausstieg. Die Gerichtsentscheidung sei "Rückenwind für die Arbeit in der Kohlekommission", sagte der Greenpeace-Chef Martin Kaiser, der ebenfalls anwesend war. "Hier sind wirklich Tausende unterwegs, die noch einmal ein deutliches Zeichen setzen wollen." Die von der Bundesregierung eingesetzte Kohlekommission berät derzeit über die Zukunft der Braunkohlenutzung in Deutschland.



Der Bundesvorsitzende der NaturFreunde Deutschlands, Michael Müller, sagte, es gehe bei der Demonstration auch "um die Frage, ob wir die ökologische Selbstvernichtung der Menschheit verhindern können oder nicht. Wir wollen nicht nur den Kohleausstieg, sondern auch raus aus Öl und Gas."



Nach Angaben des WDR waren gegen Mittag bereits mehr als 20.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor Ort. In einer gemeinsamen Mitteilung sprachen die Veranstalter der Demonstration – die Initiative Buirer für Buir, der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Campact, Greenpeace und die NaturFreunde Deutschlands – am Nachmittag von inzwischen 50.000 Menschen. Die Polizei machte keine Angaben zur Teilnehmerzahl.

Auf Bannern waren Losungen wie "Hände weg vom Hambacher Forst", "Kein Baum ist egal" und "Hambacher Wald bleibt! Kohlenausstieg jetzt!" zu sehen. An der Demonstration beteiligten sich auch Bauern aus dem rheinischen Tagebaurevier. Sie fuhren mit ihren Traktoren laut hupend und unter dem Beifall der anderen Teilnehmer vorbei. Auf ihren Plakaten standen Slogans wie "Energiewende! Stoppt Braunkohle" oder "Bauern gegen Kohle".

Christoph Bautz, Geschäftsführender Vorstand von Campact, kündigte an: "Jetzt lassen wir nicht mehr locker, bis die Bagger endlich still stehen und die Schlote nicht mehr rauchen." Antje Grothus von der lokalen Initiative Buirer für Buir sagte: "Gerichte mussten durchsetzen, was eigentlich Aufgabe der Politik ist, nämlich wertvolle Natur zu schützen vor den rücksichtslosen und rechtswidrigen Plänen eines Energiekonzerns."

Der Energiekonzern RWE wollte in den kommenden Monaten mehr als die Hälfte des verbliebenen alten Waldes fällen, um dort Braunkohle abbauen zu können. Nach dem Eilentscheid des Oberverwaltungsgerichts Münster vom Freitag darf der Hambacher Forst aber nicht gerodet werden, bis über eine Klage des Umweltverbands BUND entschieden ist. Damit rechnet RWE nicht vor dem Jahresende 2020.