Der Energiekonzern RWE will nach der Räumung des letzten Baumhauses einen Graben sowie Seil und Flatterband um den Hambacher Forst ziehen. Das teilte das Unternehmen mit.



Die Einzäunung des Waldes soll nicht nur verhindern, dass der Hambacher Forst erneut besetzt wird. Der Energiekonzern braucht die Umfriedung auch, um ein widerrechtliches Eindringen rechtlich überhaupt als Hausfriedensbruch ahnden zu können. Das war zuvor in einem Gerichtsurteil festgestellt worden.



Die Arbeiten für die Umfriedung hätten bereits begonnen, sagte RWE-Sprecher Guido Steffen. "Wir werden es nicht dulden, dass Leute – nachdem die Räumung ja offenbar heute abgeschlossen wird – da eindringen und den Wald wieder besetzen." Den Angaben zufolge handelt es sich um einen Graben samt dahinter aufgeschüttetem Erdreich in einer Gesamthöhe von etwa einem bis eineinhalb Metern. Im Wald will der Konzern außerdem Hanfseile und Flatterband spannen sowie "Betreten verboten"-Schilder aufstellen. Der Energiekonzern werde sein Recht auch mithilfe der Polizei durchsetzen, betonte der Sprecher. Man sei mitten in den Vorbereitungen zu den Rodungen. "Aber wir sagen nicht, wann wir beginnen", sagte Steffen.



Hambacher Forst Der Hambacher Forst Der Hambacher Forst liegt im Rheinland, im Südosten des wohl größten europäischen Braunkohletagebaus. Vor Beginn der Kohleförderung war der Wald 4.100 Hektar groß; nach Angaben des Tagebaubetreibers RWE wurden bislang 3.900 Hektar für den Kohleabbau gerodet.

Nach Angaben des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) hat der Wald eine 12.000 Jahre lange Geschichte. Es gibt dort Vorkommen streng geschützter Arten wie der Bechsteinfledermaus, des Springfrosches und der Haselmaus. Der Streit um den Hambacher Forst könnte auch die Arbeit der sogenannten Kohlekommission beeinträchtigen, obwohl das Thema dort offiziell nicht auf der Tagesordnung steht. In dem Gremium sollen Wirtschaft, Klimaschützer, Politik und Betroffene bis Ende des Jahres gemeinsam einen Weg aus der Kohlestromproduktion vereinbaren. Die beteiligten Umweltverbände fordern einen Aufschub der Rodung, bis das erledigt ist – ihrer Ansicht nach könnte der Wald vielleicht stehen bleiben, wenn ältere Kraftwerke abgeschaltet werden.

RWE will einen großen Teil des verbliebenen Waldes für den Braunkohletagebau Hambach roden. Eigentlich hätte das Unternehmen schon ab dem 1. Oktober mit dem Abholzen beginnen können. Aber wegen einer noch ausstehenden Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Münster zur Rechtmäßigkeit der Rodungen hatte der Konzern eine Stillhaltezusage bis längstens 14. Oktober abgegeben.