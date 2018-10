Nachdem der Hurrikan "Michael" Florida mit voller Wucht erreicht hat, haben die Behörden Such- und Rettungsmannschaften in die besonders schlimm getroffenen Gebiete geschickt, sagte der Gouverneur des US-Bundesstaates, Rick Scott.

Laut einem Bericht des Senders CNN kam ein Mann ums Leben. Er sei von einem herabfallenden Baum erschlagen worden, teilte eine Sprecherin des Sheriffbüros im Bezirk Gadsden mit. Danach war der Baum laut einem Notruf durch das Dach seines Anwesens im Ort Greenboro gekracht. Einsatzkräfte seien auf dem Weg zu dem Haus, hätten aber mit auf dem Boden liegenden Hochspannungsleitungen und blockierten Straßen zu kämpfen, hieß es.

"Michael" war am Mittwochnachmittag nordwestlich des kleinen Ortes Mexico Beach mit Windgeschwindigkeiten von 250 Stundenkilometern auf die Küste getroffen. Dem Sturm fehlten nur zwei Stundenkilometer Windgeschwindigkeit, um in die höchste Kategorie fünf eingestuft zu werden. Erste Videoaufnahmen aus Mexico Beach zeigten weitreichende Zerstörung, Trümmer und Überflutungen.

Die Behörden hatten zahlreiche Menschen vorab dazu aufgerufen, ihre Häuser zu verlassen und sich in Sicherheit zu bringen. Viele kamen dem aber nicht nach. 192 000 Haushalte und Geschäfte seien ohne Strom. Doch seien Tausende Mitarbeiter von Betreiberfirmen ausgeschwärmt, um die Elektrizitätsversorgung wiederherzustellen.

Gouverneur Rick Scott sagte Bewohner sollten, sich weiterhin von den Straßen fernhalten, damit diese von Ersthelfern befahren werden könnten. Scott warnte auch vor der Gefahr von Sturzfluten und Tornados. Behördenvertreter hätten bereits Berichte über mindestens zwei Tornados in Florida erreicht.

Bei seinem Weiterzug nach Norden schwächte sich der Sturm zu einem Hurrikan der Kategorie eins ab. In einigen Gebieten in Georgia galten Tornadowarnungen.

US-Präsident Donald Trump begann am Abend seine Rede auf einer Wahlkampfveranstaltung damit, den Menschen in den betroffenen Gebieten sein Mitgefühl auszusprechen. Die "Gedanken und Gebete" der gesamten Nation seien bei ihnen. Er kündigte an, das Katastrophengebiet voraussichtlich am Sonntag oder Montag zu besuchen.