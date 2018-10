Der Verbleib von etwa 5.000 Menschen ist nach dem Erdbeben und dem Tsunami auf der indonesischen Insel Sulawesi noch immer ungeklärt. Von ihnen fehle jede Spur, sagte der Sprecher der nationalen Katastrophenschutzbehörde, Sutopo Nugroho. Es gebe jedoch Hoffnung, dass viele von ihnen das Versinken ihrer Häuser in der verflüssigten Erde nach den Beben überlebt hätten. Insgesamt sei der Tod von 1.763 Menschen bestätigt, sagte Nugroho.

Nach Angaben der Vereinten Nationen benötigen entlang der Küste der Insel fast 200.000 Menschen dringend Hilfe. Überlebende leiden an Hunger und Durst, da es nicht genügend Lebensmittel und sauberes Wasser gibt. Inzwischen traf auch internationale Hilfe ein, nachdem sich dies tagelang verzögert hatte. Auch Deutschland schickte ein Flugzeug mit Ausrüstung und ehrenamtlichen Helfern des Technischen Hilfswerks (THW), teilte das Auswärtige Amt mit.

Am Donnerstag wollen die Rettungskräfte in Indonesien die Suche nach Opfern einstellen. Menschen, die bis dahin nicht geborgen werden können, werden für vermisst erklärt, sagte der Sprecher der Katastrophenschutzbehörde. Zwar könnte die Suche in Einzelfällen noch fortgesetzt werden – breit angelegte Bergungsaktionen mit vielen Helfern und aufwändigem Einsatz von Geräten würden ab Donnerstag jedoch enden. Stellen, an denen die Erde nicht nur gebebt, sondern der Boden sich dazu auch noch verflüssigt hat und dort Häuser im Schlamm versanken, sollen freigelegt werden. An diesen Stellen sollen öffentliche Plätze wie Parks oder Sportstätten entstehen. Niemand solle mehr auf so gefährlichem Boden wohnen, sagte der Sprecher. Zudem kündigte er Untersuchungen an, um weitere Gebiete ausfindig zu machen, die von einer sogenannten Bodenverflüssigung bedroht sein könnten.

Vergangene Woche hatten auf Sulawesi ein Erdbeben der Stärke 7,5 und ein darauffolgender Tsunami weite Teile der Region zerstört. Besonders schwer betroffen ist die 350.000-Einwohner-Stadt Palu. Am Freitagabend hatte der Tsunami in drei Wellen mit bis zu sechs Metern Höhe die Küste getroffen. In zwei Stadtteilen hatte der Boden durch die schwere Erschütterung nachgegeben, sodass es zur Bodenverflüssigung kam. Im Nordosten der Insel brach nach den Beben der Vulkan Soputan aus. Indonesien liegt auf dem Pazifischen Feuerring, der geologisch aktivsten Zone der Erde. Für die mehr als 260 Millionen Einwohner sind Erdbeben, Tsunamis und Vulkanausbrüche keine Seltenheit. Bei einem Tsunami an Weihnachten 2004 waren mehr als 160.000 Menschen gestorben.