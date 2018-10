Indonesien ist erneut von Erdbeben erschüttert worden. Wie die US-Erdbebenwarte USGS mitteilte, traten sie nahe der Insel Sumba im Osten des Landes auf. Demnach hatte das erste eine Stärke von 5,9, das zweite eine Stärke von 6,0. Das Amt für Katastrophenschutz im Bezirk Ost Sumba berichtete von einigen Rissen an Hauswänden und von Panik bei den Bewohnerinnen und Bewohnern der Insel. Laut der amtlichen Nachrichtenagentur Antara wurde in der Nähe der Stadt Wula Waijelu eine Brücke schwer beschädigt.

Die Beben ereigneten sich fast 1.600 Kilometer südlich der Gegend auf der Insel Sulawesi, die am vergangenen Freitag bei einem mächtigen Beben und einem Tsunami schwer verwüstet worden war. Die Zahl der bestätigten Todesopfer lag dort bei 844. Dabei handelt es sich nach Angaben des Katastrophenschutzes allerdings nur um Todesopfer, die bereits identifiziert wurden. Bei vielen Toten gelang dies noch nicht. Zudem wird befürchtet, dass in entlegeneren Gebieten viele Opfer noch nicht einmal entdeckt sind.



Vielerorts mussten Retter mit bloßen Händen nach Überlebenden graben, weil es an Geräten fehlt. Die Regierung fürchtet, dass die Zahl der Todesopfer letztlich in die Tausende geht. Helfer haben mit dem Ausheben von Massengräbern begonnen, um die Toten möglichst schnell unter die Erde zu bringen.



Helfer aus Deutschland fliegen nach Sulawesi

Der südostasiatische Inselstaat mit seinen insgesamt etwa 260 Millionen Einwohnern hatte schließlich um internationale Hilfe gebeten, die inzwischen von einer Reihe von Staaten zugesagt wurde. "18 befreundete Länder haben als Geste der Solidarität Unterstützung angeboten. Das wissen wir zu schätzen", sagte der für Sicherheit zuständige Minister Wiranto. Die Europäische Union stellte nach eigenen Angaben zunächst 1,5 Millionen Euro Nothilfe zur Verfügung. Großbritannien spendete nach eigenen Angaben umgerechnet 2,25 Millionen Euro. Auch die USA, Japan, Saudi-Arabien und Katar hätten Hilfe versprochen, sagte Wiranto. Ein erstes Team mit Helfern aus Deutschland soll an diesem Mittwoch in die Krisenregion fliegen.



Indonesien liegt auf dem Pazifischen Feuerring, der geologisch aktivsten Zone der Erde. Für Einwohner sind Erdbeben, Tsunamis und Vulkanausbrüche keine neue Erfahrung. Beim Tsunami an Weihnachten 2004 starben dort mehr als 160.000 Menschen, so viele wie in keinem anderen Land der Region. Insgesamt starben damals in den östlichen Anrainerstaaten des Indischen Ozeans etwa 230.000 Menschen.

In diesem Sommer hatte es bereits auf der indonesischen Insel Lombok eine Serie von schweren Erdbeben gegeben. Dabei kamen mehr als 500 Menschen ums Leben. Die Erschütterungen waren damals auch auf der Nachbarinsel Bali zu spüren.