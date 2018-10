Indonesien - Menschen auf Sulawesi hoffen auf Hilfe Langsam wird das Ausmaß der Zerstörung nach dem Erdbeben und dem Tsunami auf der Insel Sulawesi absehbar. Mehr als 1.400 Menschen kamen durch die Katastrophe ums Leben. © Foto: Beawiharta/Reuters

Die Zahl der Menschen, die durch den Tsunami und das Erdbeben auf der indonesischen Insel Sulawesi gestorben sind, ist auf mehr als 1.400 gestiegen. Das teilte der nationale Katastrophenschutz Indonesiens mit. Die tatsächliche Zahl der Todesfälle liege vermutlich noch höher. Derzeit würden 113 Personen vermisst. Mehr als 2.500 Menschen seien durch die Katastrophe verletzt worden.

Entlang der Küste der Insel verloren mehr als 70.000 Menschen ihre Häuser und Wohnungen. Schätzungen der Vereinten Nationen zufolge sind fast 200.000 Betroffene auf Hilfe angewiesen. Am vergangenen Freitag hatten auf Sulawesi ein Erdbeben der Stärke 7,5 und ein darauffolgender Tsunami weite Teile der Region zerstört.

Besonders schwer betroffen ist die 350.000-Einwohner-Stadt Palu. Am Freitagabend hatte der Tsunami in drei Wellen mit bis zu sechs Metern Höhe die Küste getroffen. In zwei Stadtteilen hatte der Boden durch die schwere Erschütterung nachgegeben – das Phänomen der Bodenverflüssigung kann bei Erdbeben auftreten. Im Nordosten der Insel brach nach den Beben ein Vulkan aus.



1/14 Palu, Indonesien, am 1. Oktober: Ein Überlebender sucht in den Trümmern einer Moschee nach Dingen, die noch Wert haben könnten. © Jewel Samada/AFP/Getty Images 2/14 Eine Moschee in der Großstadt Palu. In den Hügeln von Palu wurden bereits die ersten Opfer bestattet. Die Behörden gaben Anweisung, Platz für 1.300 Opfer zu schaffen. Mit den Massenbeisetzungen wollen die Behörden die Ausbreitung von Krankheiten verhindern. © Jewel Samada/AFP/Getty Images 3/14 Palu am Sonntag: Menschen begutachten die Trümmer ihrer Stadt, manche räumen auf. Auch am Montag hatten die Helfer noch Probleme, über zerstörte Straßen, Brücken und Häfen zu den Hilfsbedürftigen vorzudringen. In den meisten Gebieten gab es nach wie vor keinen Strom, lebenswichtige Medikamente wurden knapp. © Tatan Syuflana/AP/dpa 4/14 In Palu wurden bislang die meisten Toten gezählt. Aus einem achtstöckigen Hotel in der Stadt konnte am Sonntagabend eine 25-Jährige gerettet werden. © Jewel Samada/AFP/Getty Images 5/14 Palu am Samstag. Über die Lage in anderen, schwerer erreichbaren Regionen Sulawesis ist wenig bekannt. © Bay Ismoyo/AFP/Getty Images 6/14 Rettungskräfte haben einen Überlebenden aus den Trümmern eines Restaurants geborgen. © Bay Ismoyo/AFP/Getty Images 7/14 Eine Frau trauert um Angehörige. © Bay Ismoyo/AFP/Getty Images 8/14 Dieser Mann weint um seine Mutter, die tot vor ihm liegt. © Antara Foto/Basri Marzuki/Reuters 9/14 Ein Boot an Land inmitten der Zerstörung © Jewel Samada/AFP/Getty Images 10/14 Ein Überlebender hat aus den Trümmern ein paar Latten geborgen. Viele haben ihre Häuser verloren. © Bay Ismoyo/AFP/Getty Images 11/14 An einer Tankstelle stehen Menschen für Benzin an. Auch an Sprit fehlt es. © Antara Foto/Muhammad Adimaja/Reuters 12/14 Eine zusammengebrochene Brücke in Palu. Viele Straßen und Wege sind zerstört. © Jewel Samada/AFP/Getty Images 13/14 Am Flughafen von Palu warten Menschen auf Hilfe. An anderen Orten wie Donggala oder Mamuju dringen die Helfer kaum durch. © Ulet Ifansasti/Getty Images 14/14 Ein Verletzter wird in ein Militärflugzeug getragen. © Antara Foto/Hafidz Mubarak A/Reuters

Die EU-Kommission setzte den europäischen Katastrophenschutz zur Koordinierung der Hilfe ein. Die Bundesregierung stellte 1,5 Millionen Euro zur Verfügung.

Indonesien liegt auf dem Pazifischen Feuerring, der geologisch aktivsten Zone der Erde. Für die mehr als 260 Millionen Einwohner sind Erdbeben, Tsunamis und Vulkanausbrüche keine neue Erfahrung. Bei einem Tsunami an Weihnachten 2004 waren mehr als 160.000 Menschen gestorben.