Nach der Erdbeben- und Tsunami-Katastrophe auf der indonesischen Insel Sulawesi steigt die Zahl der Toten weiter. Die Katastrophenschutzbehörde teilte mit, es gebe allein mehr als 1.400 Opfer in der Region um die Hafenstadt Palu. Noch immer sollen mindestens 150 Menschen unter den Trümmern verschüttet sein. Bis Freitag will man noch nach ihnen suchen; danach gibt es den Behörden zufolge kaum noch Hoffnung, Überlebende zu finden. Mehr als 2.500 Menschen wurden nach einer offiziellen Zwischenbilanz der Behörden schwer verletzt.

Am vergangenen Freitag hatten auf Sulawesi ein Erdbeben der Stärke 7,5 und ein darauffolgender Tsunami die Region getroffen, Häuser und weitere Infrastruktur wurden stark beschädigt, teils zerstört. Das ganze Ausmaß der Katastrophe ist auch nach fünf Tagen noch nicht abzusehen. Zuletzt war von mindestens 1.200 Opfern die Rede gewesen.



Die Suche nach Überlebenden konzentriert sich derzeit auf ein halbes Dutzend Orte in der Nähe von Palu. Die 350.000-Einwohner-Stadt ist besonders betroffen: Hier traf der Tsunami am vergangenen Freitagabend in drei Wellen mit bis zu sechs Metern Höhe auf die Küste.

Für die Überlebenden wird die Lage im Katastrophengebiet immer schlechter. Es mangelt an Nahrungsmitteln und sauberem Wasser. Die Krankenhäuser sind überlastet, ihnen fehlt Strom und der nötige Treibstoff für Generatoren. Verletzte können nur notdürftig versorgt werden.



"Nur Schmerztabletten" für Verletzte

Mit Hercules-Transportmaschinen flog deshalb das Militär mehrere Dutzend von ihnen in die Provinzhauptstadt Massakar aus. Mehrere tausend Überlebende warten aber vergebens darauf, in einem der Flugzeuge mitgenommen zu werden. Viele flüchten jetzt auf Mopeds aus dem Katastrophengebiet, nur mit dem Allernötigsten.



Am Flughafen von Palu wurden Feldlazarette aufgestellt, die mit Notstromaggregaten versorgt werden. Manche Patienten klagen aber über die Behandlung dort. "Alles, was sie uns geben, sind Schmerztabletten", sagte einer. Damit keine Seuchen ausbrechen, werden die Toten jetzt in schnell ausgehobenen Massengräbern beigesetzt. Die britische BBC berichtete von Plünderungen in Palu, die indonesische Regierung wies das aber zurück. Sie erklärte, sie habe die Lage unter Kontrolle.



Erneutes Beben

Bewohner von entlegenen Dörfern klagen, die Hilfe komme bei ihnen kaum an. Augenzeugen berichten von wachsender Verzweiflung und Zorn. Auch die Vereinten Nationen verwiesen auf schleppende Rettungsmaßnehmen. Die Einsatzkräfte hätten trotz aller Anstrengungen "weite Teile der womöglich am schlimmsten betroffenen Gegenden" noch nicht erreicht, sagte ein Vertreter des UN-Büros für die Koordinierung der Nothilfe (Ocha).

Knapp 200.000 Menschen benötigten im Katastrophengebiet dringend Hilfe, darunter Zehntausende Kinder, hieß es von den Vereinten Nationen. Die Katastrophe habe 66.000 Häuser zerstört. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) geht davon aus, dass insgesamt etwa 310.000 Menschen in der Region um Palu von der Katastrophe betroffen sind.

Die Rettungsarbeiten werden dadurch erschwert, dass der Tsunami auch Straßen und Brücken beschädigt hat. Auch in Palu ist der Flugverkehr immer noch eingeschränkt. Der Hafen der Stadt ist beschädigt. Immerhin ist die Stromversorgung in Teilen von Palu wiederhergestellt und auch das Telefonnetz funktioniert wieder.

Das Ausland hat Hilfe zugesagt. Unter anderem teilte die Europäische Union mit, sie habe zunächst 1,5 Millionen Euro Nothilfe zur Verfügung gestellt, Großbritannien spendete eigenen Angaben zufolge umgerechnet 2,25 Millionen Euro. Auch die USA, Japan, Saudi-Arabien und Katar hätten Hilfe versprochen, sagte der für Sicherheit zuständige Landesminister.

Fast 1.600 Kilometer nördlich des Katastrophengebiets, nahe der Insel Sumba, bebte die Erde unterdessen am Dienstag erneut. Bislang gab es von dort nur Berichte über Sachschäden. Am heutigen Mittwoch brach auf Sulawesi überdies ein Vulkan aus: Der Soputan, rund tausend Kilometer von Palu entfernt, spie Asche 4.000 Meter hoch in die Luft. Die Katastrophenschutzbehörde forderte die Menschen auf, mindestens vier Kilometer Abstand zu dem Vulkan zu halten. Zunächst bestehe aber kein Anlass, die Gegend zu evakuieren.

Indonesien liegt auf dem Pazifischen Feuerring, der geologisch aktivsten Zone der Erde. Für die mehr als 260 Millionen Einwohner sind Erdbeben, Tsunamis und Vulkanausbrüche keine neue Erfahrung. Beim Mega-Tsunami an Weihnachten 2004 starben dort mehr als 160.000 Menschen, so viele wie in keinem anderen Land der Region. Insgesamt kamen damals in den östlichen Anrainerstaaten des Indischen Ozeans etwa 230.000 Menschen ums Leben.