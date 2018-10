Der Präsident der Polizeiorganisation Interpol, der Chinese Meng Hongwei, wird vermisst. Der Interpol-Chef war Ende September nach China gereist, seither fehlt laut Mengs Ehefrau jedes Lebenszeichen von dem 64-Jährigen. Sie alarmierte deshalb die Behörden und gab eine Vermisstenanzeige auf.

Die französische Justiz nahm nach eigenen Angaben Ermittlungen zu Mengs Verschwinden auf. Interpol hat seinen Sitz in Lyon, deswegen nahm sich die französische Justiz des Falls an. Nach Angaben des französischen Radiosenders Europe 1 reiste Meng am 29. September von Frankreich nach China. "Er ist nicht in Frankreich verschwunden", betonte ein Ermittler.

Meng war im November 2016 als erster chinesischer Regierungsvertreter an die Spitze der internationalen Polizeiorganisation gewählt worden. Damals äußerten Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International Bedenken, dass Peking Interpol nutzen könnte, um Dissidenten und Geflohene im Ausland festzunehmen. Bevor Meng Interpol-Präsident wurde, war der studierte Jurist in China Vizeminister für öffentliche Sicherheit. Als solcher war er unter anderem für den Kampf gegen den Terrorismus und den Drogenhandel sowie Grenzkontrollen zuständig. Außerdem hatte Meng hochrangige Positionen bei der Betäubungsmittelkontrollbehörde sowie der Antiterrorbehörde inne.

Über Interpol arbeiten 192 Mitgliedstaaten zusammen gegen das internationale Verbrechen. Generalsekretär von Interpol ist der Deutsche Jürgen Stock.