In Istanbul haben türkische Einsatzkräfte bei ihrer Suche nach der Leiche des ermordeten saudischen Regierungskritikers Jamal Khashoggi eine Villa in der Nähe der Stadt durchsucht. 40 Polizisten seien zwei Stunden lang in dem dreistöckigen Haus in der Yalova-Provinz gewesen, berichtete die Zeitung Hürriyet. Demnach soll das Gebäude einem Mitglied des Spezialkommandos gehören, das Khashoggi getötet haben soll.

Lokalen Medien zufolge sei ein Kleinbus mit Mitgliedern des angeblichen Mörderteams am Tag von Khashoggis Verschwinden in der Gegend gesichtet worden, berichtet Hürriyet. Außerdem kamen Ermittler nach Angaben der Nachrichtenagentur Anadolu am Nachmittag auch an einer Parkgarage an, in der offenbar ein Wagen des saudischen Konsulats abgestellt wurde. Hürriyet meldete, es würden drei "verdächtige Gepäckstücke" darin gelagert.



Der 59-jährige Khashoggi hatte am 2. Oktober einen Termin im Konsulat von Istanbul. Danach gab es kein Lebenszeichen mehr von ihm. Knapp drei Wochen blieb Saudi-Arabien bei der Darstellung, der Journalist habe das Gebäude später wieder verlassen. Am Wochenende berichteten saudische Staatsmedien dann erstmals, Khashoggi sei bei einem Faustkampf im Konsulat gestorben. Außenminister Adel al-Dschubeir sprach am 21. Oktober von einem "riesigen und schwerwiegenden Fehler". Wo Khashoggis Leiche sich befinde, wisse man aber nicht.

Jamal Khashoggi - Erdoğan spricht von geplantem Mord Laut der saudischen Regierung handelt es sich bei der Tötung des Journalisten Jamal Khashoggi um ein Versehen. Der türkische Präsident widerspricht dieser Version. © Foto: Tumay Berkin/Reuters

Türkische Medien hatten unterdessen immer wieder neue Details über die Vorgänge im Konsulat veröffentlicht. Unter anderem hieß es, Khashoggi sei im Konsulat gefoltert und getötet worden. Seine Leiche soll zerteilt worden sein. Beweisen sollen das unter anderem Tonaufnahmen, die der Türkei vorlägen, hieß es.



Eine offizielle Erklärung der türkischen Regierung blieb bis zum heutigen Dienstag aus. Mit Spannung war deshalb eine Rede des Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdoğan erwartet worden. Er sagte am Vormittag, die Türkei habe für den Mord an Khashoggi "starke Beweise in der Hand". Am Tag des Mordes seien 15 Personen in das Konsulatsgebäude gegangen. Es seien Mitglieder des Geheimdienstes, der Sicherheitsbehörden und Forensiker gewesen. Das Konsulatspersonal habe einen freien Tag bekommen. "Wieso haben sich diese 15 Personen am Tag des Mordes im Konsulat getroffen?", fragte Erdoğan. "Wir wollen darauf Antworten." Saudi-Arabien müsse es ermöglichen, dass die Verantwortlichen in der Türkei vor Gericht gestellt werden könnten.

Erdoğan erwähnte in seiner Rede ebenfalls Spuren in Yalova sowie im Belgrader Wald. In diesem Waldstück nahe Istanbul hatten die türkischen Einsatzkräfte nach Spuren Khashoggis gesucht.



Der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu sagte am Dienstag abermals, die Türkei werde weiter ermitteln. "Wir haben eine gemeinsame Ermittlung mit den Saudis, aber die Istanbuler Staatsanwaltschaft führt auch eine eigene Ermittlung durch."