Nach dem Tod eines unschuldig ins Gefängnis gesperrten Syrers hat die Opposition in Nordrhein-Westfalen die Landesregierung kritisiert. NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) habe das Parlament lückenhaft über den Vorfall unterrichtet, ihn heruntergespielt, wichtige Fakten verschwiegen und "objektiv die Unwahrheit" gesagt, sagte SPD-Fraktionsvize Sven Wolf. Der rechtspolitische Sprecher der Grünen, Stefan Engstfeld, sagte: "Dieser Vorgang ist für mich ein unfassbarer Justizskandal." Es müsse schnell und transparent aufgeklärt werden, wer dafür die Verantwortung trage.

Der Syrer war zwei Wochen nach Ausbruch eines Feuers in seiner Gefängniszelle gestorben. Er hatte mehr als zwei Monate lang zu Unrecht im Gefängnis gesessen, wie die Behörden einräumen mussten. Offenbar war der 26-Jährige von den Polizei- und Justizbehörden mit einem Verdächtigen aus Mali verwechselt worden. Der gesuchte Dieb soll sich in Hamburg zufällig mit dem Namen des Syrers ausgegeben haben. Obwohl dieser nur als Aliasname im Haftbefehl des Mannes aus Mali stand, wurde der Syrer Anfang Juli in Geldern festgenommen und ins Gefängnis gebracht.



Der NRW-Justizminister habe die Opposition telefonisch zwar umgehend über den Todesfall informiert, aber die offenkundige Verwechslung des Häftlings verschwiegen, sagte Wolf. Entweder habe Biesenbach das Parlament "vorsätzlich falsch informiert" oder er habe "seinen Laden nicht im Griff". Ein Justizsprecher wies die Vorwürfe zurück: Das Ministerium habe erst nach der Sitzung des Rechtsausschusses am vergangenen Mittwoch erfahren, dass der Gefangene möglicherweise verwechselt worden sei.



Ermittlungen wegen Freiheitsberaubung

Der schließlich seinen Brandverletzungen erlegene Syrer war am 6. Juli bei einem Polizeieinsatz wegen Beleidigung aufgefallen. Bei seiner Überprüfung auf der Wache war er offenbar im Fahndungssystem als Aliasname einer anderen Person aufgetaucht, die von der Hamburger Staatsanwaltschaft mit zwei Haftbefehlen gesucht wurde. Daraufhin war er festgenommen und zunächst in das Gefängnis nach Geldern und später in die Klever JVA gebracht worden.

Trotz zweier Anfragen der Staatsanwaltschaft Hamburg, ob die tatsächliche Identität des von ihr gesuchten Maliers von der Polizei und Justiz in Kleve auch tatsächlich gesichert sei, fiel die mutmaßliche Namensverwechselung wochenlang bei den zuständigen Behörden nicht auf. In "dieser Dramatik" sei ihm bisher kein anderer Fall bekannt, sagte der Klever Oberstaatsanwalt Günter Neifer. Erst am 28. September war der Syrer aufgrund der Verwechslung durch eine Entscheidung der Staatsanwaltschaft Hamburg aus der Haft entlassen worden – da lag der 26-Jährige bereits im Koma und starb nur einen Tag später an seinen Brandverletzungen.

Justizminister Biesenbach äußerte sich inzwischen "betroffen" über den Tod des Syrers. "Es darf nicht sein, dass eine Person wegen Straftaten in Haft sitzt, die sie nicht begangen hat. Deswegen wird der Sachverhalt zügig und lückenlos aufzuklären sein", sagte der CDU-Politiker dem Kölner Stadt-Anzeiger. Die Staatsanwaltschaft Kleve habe ein Ermittlungsverfahren gegen Polizeibeamte wegen der Festnahme und der Inhaftierung eingeleitet. "Wir werden in der gemeinsamen Sitzung des Innen- und Rechtsausschusses über den Sachstand berichten", sagte der Minister. Am kommenden Freitag wollen sich die Ausschüsse des Düsseldorfer Landtags in einer gemeinsamen Sondersitzung mit dem Fall beschäftigen.