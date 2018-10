Nach dem Tod eines unschuldig ins Gefängnis gesperrten Syrers dringen die Oppositionsparteien SPD und Grüne auf Aufklärung. Insbesondere NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) gebe ein schlechtes Bild ab, kritisierte Stefan Engstfeld, rechtspolitischer Sprecher der Grünen Fraktion im nordrhein-westfälischen Landtag. "Es ist schlicht nicht nachvollziehbar, warum er dem Parlament und der Öffentlichkeit relevante Informationen scheibchenweise und immer erst mit Verzögerung mitteilt."

Zuvor waren Zweifel an der Version der Behörden aufgetaucht, dass der Syrer in seiner Zelle Suizid begangen habe. Der 26-Jährige habe, entgegen der bisherigen Annahme, am Abend des Brandes die Gegensprechanlage in seiner Zelle betätigt, hieß es in Medienberichten. Justizminister Biesenbach hatte zuvor gesagt, dass der Häftling keine Alarmanlage betätigt habe. Deshalb sagte nun der Grünen-Politiker Engstfeld, es stehe "eine Falschaussage im Raum", die der Justizminister dringend erklären müsse.



Der Syrer war am 29. September, zwei Wochen nach dem Feuer, in einer Klinik gestorben. Die Behörden räumten später ein, dass er infolge einer Verwechslung mit einem anderen Mann mehr als zwei Monate zu Unrecht in Haft gewesen war.

Die Grünen kritisierten den gesamten Verlauf des Falles. Angefangen bei der Verwechslung, über die "offensichtlich fehlerhafte medizinische Betreuung und den ungenügenden Rechtsbeistand" bis zum Brand selbst gebe es viel Raum für Spekulationen, sagte Engstfeld. "Wenn der Justizminister nicht schnellstmöglich die Widersprüche auflöst und die offenen Fragen umfassend beantwortet, werden wir für die notwendige Transparenz in einem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss sorgen."

Innenminister übernimmt Verantwortung

Auch die SPD-Landtagsfraktion erneuerte ihre Kritik. Es gebe Erkenntnisse, dass die Landesregierung über den Fall "nicht die ganze Wahrheit gesagt" habe, sagte der Vizevorsitzende Sven Wolf. Offenbar seien "entscheidungsrelevante Tatsachen" über die "hochgradige Suizidgefahr" und mögliche Haftunfähigkeit von Amed A. dem Parlament bisher nicht mitgeteilt worden, kritisierte Wolf. Auch die Brandermittlungen seien "fragwürdig" und die Darstellungen von Innen- und Justizministerium teils widersprüchlich.



Zuvor hatte sich die SPD-Fraktion mit einem zehnseitigen Brief an Biesenbach und Innenminister Herbert Reul (CDU) gewandt und eine lückenlose Beantwortung offener Fragen gefordert. Reul hatte für schwere Polizeipannen bei der Inhaftierung vor dem Landesparlament die Verantwortung übernommen.



Die Brandermittlungen der Staatsanwaltschaft sind noch nicht abgeschlossen. Gegen sechs Beamte der Polizei Kleve wird in dem Fall Amed A. wegen des Verdachts der Freiheitsberaubung ermittelt.