Am Montagmittag ist es im Kölner Hauptbahnhof zu einem Angriff und einer Geiselnahme gekommen. Vier Menschen – darunter auch der Täter – wurden dabei teils schwer verletzt. Die Polizei konnte den Angreifer überwältigen und die Geisel befreien. Ein Überblick über die bisher bekannten Fakten:



Was geschah im Schnellrestaurant?

Am Mittag entzündete der Täter in der McDonald's-Filiale im nordöstlichen Bereich des Bahnhofs einen Molotowcocktail. Der erste Notruf ging nach Angaben der Ermittler um 12.42 Uhr ein. Durch die Explosion erlitt eine junge Frau Brandverletzungen. Das Feuer aktivierte die Sprinkleranlage. Daraufhin flüchtete der Täter in eine gegenüberliegende Apotheke und ließ mehrere Sprengsätze zurück.

Was geschah in der Apotheke?

Der Täter brachte in der Filiale am Breslauer Platz eine Mitarbeiterin in seine Gewalt. Er trug eine Schusswaffe bei sich. Später fanden die Ermittler Brandbeschleuniger und mehrere kleine blaue Campinggaskartuschen, von denen zwei mit einem Klebeband miteinander verbunden waren. Mindestens eine Kartusche hatte der Täter an seiner Geisel befestigt.

Die Polizei hatte Kontakt zu dem Täter. Er verlangte freien Abzug, einen Koffer und eine Reisetasche, die er zuvor vor der McDonald's-Filiale deponiert hatte.

Gegen 14.54 Uhr entschloss sich die Polizei zum Zugriff, da der Täter die Geisel mit Brandbeschleuniger überschüttet hatte. Ein Spezialeinsatzkommando der GSG 9 stürmte die Filiale und warf zwei Blendgranaten. Drei Beamte feuerten auf den Täter und trafen ihn mehrfach, unter anderem in den Bauch. Der Mann wurde zunächst von einer Ärztin der GSG 9 notversorgt.

Wer wurde verletzt?

Die 14-Jährige im Schnellrestaurant, die Mitarbeiterin der Apotheke, ein Passant und der Täter selbst. Das Mädchen erlitt Brandverletzungen am Unterschenkel. Die Apothekenangestellte hatte laut Kölner Stadt-Anzeiger einen Schock und eine Benzingasvergiftung, eine weitere Person habe eine Rauchgasvergiftung erlitten. Das Mädchen und die Apothekenangestellte sind noch immer in ärztlicher Behandlung.

Der Täter wurde von mehreren Kugeln getroffen, als die Polizisten die Apotheke im Bahnhof stürmten, um die Geisel zu befreien. Er wurde notoperiert und befindet sich auf der Intensivstation, sein Zustand war am Dienstag laut Polizeiangaben weiterhin kritisch.



Wer ist verdächtig?

Bei der anschließenden Durchsuchung der Apotheke wurde ein Ausweis gefunden. Es handelt sich dabei um einen Aufenthaltstitel der Stadt Köln, er wurde ausgestellt auf einen 55-jährigen syrischen Staatsbürger, der demnach eine Duldung bis Mitte 2021 erhalten hatte. Er soll seit dem Frühjahr 2015 in Deutschland sein. Der Geiselnehmer ist laut Polizei "mit hoher Wahrscheinlichkeit" die Person, auf die das Dokument ausgestellt wurde.

Seit 2016 ist dieser Mann der Polizei in Köln mehrfach mit Diebstahl, Betrug, Bedrohung, Körperverletzung und Hausfriedensbruch aufgefallen. Im Zusammenhang mit Islamismus war er bislang nicht bekannt. Allerdings hatte er der Polizei einen Tipp gegeben zu einer anderen Person, woraufhin diese von ihm benannte Person zu einem Prüffall Islamismus wurde.

Ermittelt wird gegen den Mann nun wegen versuchten Mordes, Geiselnahme und gefährlicher Körperverletzung.

Was ist der Hintergrund?

Das Motiv des Täters ist unklar, die Polizei ermittelt in alle Richtungen und prüft auch einen terroristischen Hintergrund. Auf dem Weg vom Schnellrestaurant zur Apotheke soll der Täter zu Passanten gesagt haben, dass er ein Anhänger von Daesh sei – das ist der arabische Name der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS).



Dass er ein Ausweisdokument am Tatort hinterließ, spricht für einen islamistischen Anschlag. Sich zur Tat zu bekennen ist Teil der Strategie des IS. Auch Anis Amri ließ einen Ausweis in dem Lkw liegen, den er für sein Attentat entführt hatte.

Wie laufen die Ermittlungen?

Die Polizei durchsuchte am Dienstagmorgen in Köln eine Wohnung. Man habe dabei Beweismittel sichergestellt, die man nun auswerte, sagte eine Sprecherin. Die Apotheke am Breslauer Platz und das Schnellrestaurant waren am Dienstag weiterhin abgesperrt und werden von Beamten bewacht.

Die Kölner Polizei bittet mögliche Zeugen der Taten am Hauptbahnhof, dass sie Fotos und Videos für die Ermittlungen zur Verfügung stellen. Die Bilder können über eine Webseite der Polizei hochgeladen werden.