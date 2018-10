Im Fall des nach einem Brand in der JVA Kleve verstorbenen Insassen hat der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) "schwere handwerkliche Fehler" der Polizei eingeräumt. In einer gemeinsamen Sondersitzung des Innen- und Rechtsausschusses bat er die Familie des Verstorbenen "von ganzem Herzen um Entschuldigung". Man müsse "alles daran setzen, dass sich ein solcher Fall nicht wiederholt", sagte Reul.



Der 26-jährige Syrer Ahmed A. war am 6. Juli bei einer Polizeikontrolle im niederrheinischen Geldern verwechselt und in die JVA Kleve gebracht worden. Dort saß er die Haftstrafe eines Maliers aus Hamburg ab, der unter dem Namen Ahmed A. unterwegs war. Die mehrfachen Identitäten waren den Hamburger Behörden bekannt und im Fahndungssystem vermerkt gewesen. Reul kritisierte, dass die Polizeibehörde in Kleve die Übereinstimmung mit einer Alias-Personalie nicht zum Anlass für weitere Ermittlungsmaßnahmen genommen hatte. Es sei kein Abgleich der Fotos von Gefasstem und Gesuchtem erfolgt. Die unterschiedlichen Geburtsorte in Syrien und Mali seien der Polizei nicht aufgefallen. Äußerliche Merkmale wie Haar- und Augenfarbe seien nicht ordnungsgemäß abgeglichen worden. "Hätte man das getan, wäre sofort aufgefallen, dass etwas nicht stimmen kann", sagte Reul. Zudem sei es unterblieben, in der Flüchtlingsunterkunft des Syrers bei Mitbewohnern und Bekannten zu ermitteln.

Am 17. September war es in A.s Haftzelle zu einem Brand gekommen. Die Brandursachen sind noch unklar. Der Mann wurde mit schweren Verbrennungen in eine Spezialklinik geflogen, fünf Tage später erlag er seinen Verletzungen. Erst danach wurde bekannt, dass es sich bei dem Verstorbenen gar nicht um den gesuchten Straftäter handelte. Die Staatsanwaltschaft Kleve ermittelt nun gegen sechs Polizeibeamte wegen Verdachts auf Freiheitsberaubung im Amt. Gegen die Beamten ist auch ein Disziplinarverfahren anhängig. Zudem läuft ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung.

Psychologin wusste von Verwechslung

In den Fokus der Ermittlungen ist auch die für A. zuständige Anstalt-Psychologin gerückt. Nach Angaben des Justizministeriums hatte sie am 3. September nach einem Gespräch mit dem Gefangenen vermerkt, dass Ahmed A. behaupte, zur Zeit der ihm in den Haftbefehlen vorgeworfenen Straftaten noch gar nicht in Deutschland gewesen zu sein. Die Verwechslung sei auf "fehlerhafte Protokolle der Polizei" zurückzuführen, sagte A. demnach. Die Anstalt-Psychologin glaubte dem Syrer aber nicht. Ahmed A. habe "kaum nachvollziehbare Angaben" zu seiner Person gemacht, schrieb sie. "Es entstand der Eindruck eines hinsichtlich Delikten und Tatvorwürfen undurchsichtigen jungen Mannes". Nun drohen ihr disziplinarische und strafrechtliche Konsequenzen.

Zum Abschluss der Sondersitzung des Innen- und Rechtsausschusses sagte NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU), die Sicherheitsbehörden müssten aus dem Fall ihre "Lehren ziehen". Es dürfe nicht sein, dass jemand im Gefängnis für Straftaten einsitze, die er nicht begangen habe. "Wir müssen uns selbstkritisch fragen, was schiefgelaufen ist", sagte Biesenbach. "Denn dass etwas schiefgelaufen ist, steht fest."