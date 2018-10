Die Zahl der Migranten, die aus der Türkei auf die griechischen Inseln in der Ostägäis übersetzen, ist seit Jahresbeginn deutlich gestiegen. Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR kamen dort bis Ende September 23.419 Menschen an, also 17 Prozent mehr als im entsprechenden Zeitraum des Vorjahres. Die Tendenz sei steigend, teilte das Hilfswerk in Athen mit.

Das deckt sich mit den Beobachtungen des griechischen Migrationsministeriums. Demnach setzten allein in den ersten vier Oktobertagen weitere 560 Menschen nach Griechenland über. Zudem habe sich die Zahl der Migrantinnen und Migranten, die über den griechisch-türkischen Grenzfluss Evros nach Griechenland kamen, im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt, teilte das Ministerium mit. 2017 kamen über ihn 5.500 Migranten. Allein in den ersten neun Monaten dieses Jahres seien es rund 12.000 gewesen, sagte Migrationsminister Dimitris Vitsas im Parlament.

Knapp 10.000 Migranten sind seit Jahresbeginn freiwillig aus Griechenland in ihre Heimatländer zurückgekehrt, teilte die griechische Polizei unterdessen mit. Allein im September seien es 966 Menschen gewesen. Sie seien vor allem nach Albanien, in den Irak und nach Pakistan zurückgekehrt.

Die Rückführungen erfolgen in enger Kooperation mit der Internationalen Organisation für Migration (IOM). Die IOM bietet den Migranten eine Rückreise unter dem Schutz der Sicherheitsbehörden. Bevor die Flüchtlinge ins Flugzeug steigen, bekommen sie zudem zwischen 500 Euro und 1.500 Euro Starthilfe für das Leben in ihren Heimatstaaten.

Die griechischen Registrierlager auf den Inseln der Ostägäis sind dennoch weiterhin überfüllt. In den sogenannten Hotspots und anderen Lagern harren zurzeit knapp 19.000 Menschen aus. Die Regierung in Athen versucht seit zwei Wochen, die Lage zu entschärfen. In den vergangenen zehn Tagen seien mehr als 2.000 Flüchtlinge und andere Migranten in Lager auf dem nord- und mittelgriechischen Festland gebracht worden, hieß es aus Kreisen der Küstenwache. Migrationsminister Vitsas kündigte an, diese Bemühungen zu verstärken. Das Ziel der Regierung in Athen ist, die Zahl der Migranten auf den Inseln auf 10.000 zu senken.