Nach knapp 15 Jahren Haft ist der Terrorhelfer Mounir al-Motassadeq in sein Heimatland Marokko zurückgeflogen worden. Schwer bewaffnete Polizisten holten ihn mit einem Hubschrauber von der Hamburger Justizvollzugsanstalt Fuhlsbüttel ab. Er wurde zunächst zum Hamburger Helmut-Schmidt-Airport und später nach Frankfurt gebracht. Wie ein Sprecher der Bundespolizei am Frankfurter Flughafen sagte, bestieg Motassadeq dort die Maschine einer marokkanischen Fluggesellschaft. Das Flugzeug hat den Flughafen mit Ziel Casablanca verlassen. An Bord waren auch Bundespolizisten.

Der heute 44-Jährige war Teil der Hamburger Terrorgruppe um den Todespiloten Mohammed Atta, die am 11. September 2001 zwei Flugzeuge ins World Trade Center flog und ein weiteres auf das Pentagon stürzen ließ. Ein viertes entführtes Flugzeug stürzte auf unbewohntem Grund ab.

"Es ist ein gutes Gefühl, Herrn Motassadeq außer Landes zu wissen und damit für Hamburg einen Schlussstrich unter dieses Kapitel ziehen zu können", sagte der für die Abschiebung zuständige Hamburger Innensenator Andy Grote.



Erst mit 90 Jahren wieder nach Deutschland

Der Hamburger Gruppe gehörten noch zwei weitere der insgesamt vier 9/11-Terrorpiloten und neben Motassadeq noch mindestens fünf Unterstützer an.

Das Hanseatische Oberlandesgericht hatte Motassadeq zunächst 2004 wegen Beihilfe zum Mord in mehr als 3.000 Fällen und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung zu 15 Jahren Haft verurteilt. Nach Revisionen wurde das Strafmaß 2007 bestätigt, diesmal wegen Beihilfe zum Mord in mindestens 246 Fällen und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Motassadeqs reguläre Haftzeit wäre im November abgelaufen.

Nach seiner Abschiebung nach Marokko darf Motassadeq bis zu seinem 90. Geburtstag nicht wieder nach Deutschland einreisen. Er habe ein auf den 3. April 2064 datiertes Einreise- und Aufenthaltsverbot erhalten, hatte der Hamburger Senat auf eine Kleine Anfrage des CDU-Bürgerschaftsabgeordneten Richard Seelmaecker kürzlich erläutert.