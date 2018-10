Papst Franziskus hat in Rom sieben Katholiken heiliggesprochen. Unter ihnen ist der ermordete salvadorianische Erzbischof Óscar Romero, der sich in seiner Heimat für besitzlose Bauern einsetzte. Auch der frühere Papst Paul VI. und die deutsche Ordensfrau Maria Katharina Kasper gelten nun als Heilige, sagte Franziskus vor Zehntausenden Gläubigen auf dem Petersplatz in der italienischen Hauptstadt.

Die heiliggesprochenen Geistlichen liegen dem Kirchenoberhaupt wegen ihres Einsatzes für soziale Gerechtigkeit und die Armen am Herzen. Er rief nach ihrem Vorbild dazu auf, "die Sehnsucht nach Status und Macht" loszulassen. "Wo das Geld im Mittelpunkt steht, gibt es keinen Platz für Gott und auch keinen Platz für den Menschen", sagte er den Gläubigen. "Unser Zuviel-Haben, unser Zuviel-Wollen erstickt unsere Herzen und macht uns unfähig zu lieben."

Romero war ein Vertreter der Befreiungstheologie, die sich als Stimme der Armen versteht. In seinem Heimatland El Salvador setzte er sich für besitzlose Bauern ein und forderte politische Reformen. Dafür wurde er von konservativen Stimmen im Vatikan lange kritisiert. 1980 wurde Romero während einer Messe ermordet. Sein Tod markierte den Beginn des Bürgerkriegs in El Salvador.

Paul VI. war zudem das erste katholische Kirchenoberhaupt, das – ähnlich wie Franziskus heute – den Prunk des Papsttums ablehnte. Als erster Papst hielt er wöchentliche Generalaudienzen auf dem Petersplatz ab und bereiste alle Kontinente, um mit den Gläubigen in Kontakt zu kommen. Die Nonne Kasper stammte aus Dernbach im Westerwald und gründete 1851 die Kongregation der Armen Dienstmägde Jesu Christi.