Nach dem tödlichen Anschlag auf eine Synagoge in Pittsburgh hat die Bundesstaatsanwaltschaft noch in der Nacht Anklage in insgesamt 29 Punkten gegen den Mann erhoben. Nach Angaben von US-Justizminister Jeff Sessions könnte ihm die Todesstrafe drohen.



Am Samstagmorgen (Ortszeit) hatte der Attentäter mit einem Sturmgewehr und mindestens drei Handgranaten bewaffnet die Synagoge in Pittsburgh betreten und um sich geschossen. Dabei soll er Augenzeugen zufolge "Alle Juden müssen sterben!" gebrüllt haben. Elf Menschen wurden getötet, sechs weitere Menschen verletzt, darunter vier Polizisten. Damit ist der Anschlag der antisemitische Gewaltakt mit den meisten Opfern der US-Geschichte. Nachdem der Täter selbst angeschossen worden war, stellte er sich der Polizei und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Zudem muss ein rechtsgerichtetes Internetportal mit antisemitischen Inhalten offenbar offline gehen. Die Seite gab.com ist beliebt bei weißen Nationalisten und Mitgliedern der rassistischen Alt-Right-Bewegung. Auch der mutmaßliche Attentäter von Pittsburgh soll darauf aktiv gewesen sein. Nun wird die Seite "wahrscheinlich über Wochen nicht erreichbar sein", twitterte Gab. Von Montag an werde der Provider seine Dienste aussetzen. Medienberichten zufolge hat auch der Online-Bezahldienst Paypal die Seite gesperrt.



Gab teilte mit, dass es nach Bekanntwerden des Anschlags den Namen des mutmaßlichen Schützen, Robert Bowers, mit einem seiner Nutzerkontos in Verbindung gebracht habe. Daraufhin habe es das Konto des 46-Jähringen gesperrt und sofort die Bundespolizei FBI kontaktiert.

Bowers soll der Verfasser einer Serie von antisemitischen Botschaften sein. In einem Eintrag, der von Bowers stammen soll und nur wenige Stunden vor dem Attentat gepostet wurde, wird die jüdische Flüchtlingshilfeorganisation Hias angegriffen: "Hias holt gerne Eindringlinge, die unsere Leute töten. Ich kann nicht sitzen bleiben und zusehen, wie meine Leute abgeschlachtet werden. Scheiß auf Eure Sichtweise, ich gehe rein."

Trump beklagt "Hass" in den USA

Die Tat ereignete sich in einer emotional aufgeladenen Zeit für die USA kurz vor den wichtigen Zwischenwahlen. In den Tagen zuvor hatte noch eine Briefbombenserie das Land in Atem gehalten. Ziel des mutmaßlichen Absenders, eines glühenden Trump-Anhängers aus Florida, waren liberale Kritiker des Präsidenten.



Nach dem Anschlag in Pittsburg beklagte der amerikanische Präsident nun den "Hass" in den USA. "Es ist eine schreckliche, schreckliche Sache, was den Hass in unserem Land betrifft", sagte Trump. Dabei sieht er sich seit dem Auftauchen der Bomben mit Vorwürfen konfrontiert, er selbst trage mit seiner oft aggressiven und polemischen Rhetorik zur Aufheizung des politischen Klimas im Land bei.

Auch die Debatte über den Waffengebrauch in den USA flammte nach dem Anschlag in Pittsburgh erneut auf. Trump sagte, dass der Schütze vielleicht gestoppt werden hätte können, wenn die Synagoge einen bewaffneten Wachmann gehabt hätte. "Sie hatten keinen Schutz." Der Gouverneur des betroffenenen Bundesstaats Pennsylvania, Tom Wolf, sprach von einer "absoluten Tragödie". Anders als Trump warb der Demokrat aber nicht für strengere Waffengesetze.