An einer Synagoge in Pittsburgh im US-Bundesstaat Pennsylvania sind mehrere Menschen durch Schüsse getötet worden. Die Polizei hat einen Verdächtigen festgenommen. Der Sender Fox berichtete von vier Toten, der Sender CBS von sieben. Lokale Medien sprachen von acht Toten. Der mutmaßliche Täter ergab sich laut CNN der Polizei.

Ob die Tat einen religiösen oder politischen Hintergrund hatte, ist unklar. Die Nachrichtenagentur KNA berichtet unter Berufung auf örtliche Medien und Aussagen von Augenzeugen, der Schütze habe "Alle Juden müssen sterben" gerufen. Offizielle Angaben zu Einzelheiten oder dem mutmaßlichen Täter gab es zunächst nicht.



"Es gibt Tote", sagte ein Polizeisprecher am Tatort. Zur Zahl konnte er keine Angaben machen. Drei Polizisten seien angeschossen, ein Verdächtiger sei festgenommen worden. Später sprach er von "mehreren Opfern". Die Schüsse sollen im zweiten Obergeschoss der Synagoge gefallen sein. Ob es auch zu Schusswechseln außerhalb des Gebäudes kam, ist unklar.Die Lage sei unter Kontrolle, sagte der Polizeisprecher.



Im Pittsburgher Viertel Squirrel Hill, einer Gegend, in der viele Menschen jüdischen Glaubens wohnen, fuhr ein großes Polizeiaufgebot auf. Menschen wurden von Feuerwehrleuten und Polizisten in Sicherheit gebracht. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, Schutz zu suchen. Auch in anderen Gegenden der USA wurden nach dem Vorfall die Sicherheitsvorkehrungen für jüdische Einrichtungen erweitert.

Die "Tree of Life"-Synagoge gilt als eine konservative jüdische Einrichtung, die jedoch offen für Neuerungen sei, wie der Präsident der jüdischen Gemeinde im Großraum Pittsburgh, Jeff Finkelstein, am Ort des Geschehens sagte. Normalerweise finden sich dort am Samstagmorgen 50 bis 60 Gläubige ein.