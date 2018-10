Der Synagogen-Attentäter von Pittsburgh, Robert Bowers, ist erstmals vor Gericht erschienen. Der bei seiner Festnahme angeschossene Bowers wurde in einem Rollstuhl in den Saal geschoben und antwortete nur mehrmals kurz mit "Ja", als er nach seinen Daten gefragt wurde. Er bleibt ohne Kaution in Haft. Am Donnerstag soll die Staatsanwaltschaft in einer ersten vorläufigen Anhörung zu Wort kommen. Sie fordert die Todesstrafe für den 46-Jährigen.

Bowers soll am Samstag in der Tree-of-Life-Synagoge acht Männer und drei Frauen erschossen haben. Zudem wurden sechs weitere Menschen verletzt – davon vier zum Tatort geeilte Polizisten. Es handelt sich wohl um den antisemitischen Angriff mit den meisten Toten in der US-Geschichte.

Während der Tat soll Bowers Hassparolen gegen Juden gebrüllt haben, zudem sagte er während seiner Festnahme zu Polizisten, dass er alle Juden töten wolle. Auch in Online-Foren soll sich Bowers antisemitisch geäußert haben.

Einen besonderen Hass hegte er gegen die Hebrew Immigrant Aid Society (HIAS). Nur wenige Minuten vor der Tat schrieb auf der Online-Plattform Gab, die von vielen Rechtsextremen genutzt wird, eine Person mit dem Benutzernamen Robert Bowers: "HIAS will Invasoren hereinbringen, die unsere Leute umbringen. Ich kann nicht rumsitzen und zusehen, wie meine Leute geschlachtet werden. Scheiß auf eure Optik, ich gehe rein."

Trumps Besuch ist umstritten

Bowers stürmte die Synagoge mit einem Gewehr und drei Handfeuerwaffen und war 20 Minuten im Gebäude, bevor die Polizei ihn überwältigen konnte. Er wurde angeschossen und musste operiert werden, überlebte aber und konnte am Montagmorgen das Krankenhaus verlassen.



Am Dienstag will US-Präsident Donald Trump Pittsburgh zusammen mit seiner Frau Melania besuchen. Trump wolle bei dem Besuch seine "Unterstützung für die jüdische Gemeinde" zum Ausdruck bringen, sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders.

Der Präsident ist nicht bei allen Mitgliedern der jüdischen Gemeinde in Pittsburgh gern gesehen. Einige machen ihn für das stark vergiftete Klima im Land verantwortlich, das aus ihrer Sicht solche Bluttaten wie den Synagogen-Anschlag hervorbringt.

"Präsident Trump, Sie sind in Pittsburgh nicht willkommen, bis sie den weißen Nationalismus nicht umfassend verurteilen", hieß es in einem Brief von jüdischen Vertretern der Stadt. Sie bezeichneten den Angriff auf die Lebensbaum-Synagoge als "direkte Zuspitzung" von Trumps "Einfluss". Der dortige Rabbi Jeffrey Myers sagte hingegen dem Sender CNN, Trump sei in seiner Gemeinde "mit Sicherheit willkommen".