In einem Schreiben teilte der Generalbundesanwalt mit, die Ermittler gehen davon aus, dass sich die Gruppe spätestens am 11. September dieses Jahres formiert habe. Am 14. September war es in Chemnitz zu einem Angriff auf Ausländer gekommen: Federführend war eine Gruppe, die sich selbst als "Bürgerwehr" bezeichnete. Bei diesen Übergriffen habe es sich um einen "Probelauf" für die Pläne der Gruppe am Tag der Deutschen Einheit gehandelt, sagte Frauke Köhler, die Sprecherin der Bundesanwaltschaft. Mehrere Männer hatten an diesem 14. September Iraner und Pakistaner angegriffen.



Den Übergriffen war eine Kundgebung der rechtspopulistischen Bewegung Pro Chemnitz vorausgegangen. Die selbsternannte "Bürgerwehr" war mit Glasflaschen, Quarzhandschuhen und einem Elektroschocker bewaffnet. Mehrere der mutmaßlichen Mitglieder der Gruppe "Revolution Chemnitz" sollen an den Ausschreitungen beteiligt gewesen sein.



Ende August war in Chemnitz ein Deutscher getötet worden, tatverdächtig sind drei Männer, die als Asylbewerber nach Deutschland gekommen waren. Nach Bekanntwerden des Todesfalls war es in Chemnitz mehrfach zu Demonstrationen und gewaltsamen Ausschreitungen gekommen. Auf Fotos der Demonstrationszüge vom 1. September sind mindestens fünf der neun Angeklagten zu sehen.

Berichten des Stern zufolge ist es nicht ausgeschlossen, dass die Behörden schon vor dem 11. September dieses Jahres Kenntnis von der Existenz einer rechtsterroristischen Gruppe mit dem Namen "Revolution Chemnitz" hatten: Ein Dokument aus dem sächsischen Innenministerium, das im März 2014 datiert sei, gebe Aufschluss über die Auflösung einer anderen rechtsextremen Organisation, der "Nationalen Sozialisten Chemnitz". Diese Verfügung zeige, dass die Behörden bereits 2014 auf "Revolution Chemnitz" gestoßen seien.



Es gibt seit Oktober 2013 eine Facebook-Seite mit dem Namen "Revolution-Chemnitz-ANW". Sie wurde von dem nun als Rädelsführer beschuldigten Christian K. angelegt. Ob daraus eine Beobachtung der Gruppe "Revolution Chemnitz" resultiert sei, gehe nicht aus dem Schreiben hervor.