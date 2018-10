3/14

Palu am Sonntag: Menschen begutachten die Trümmer ihrer Stadt, manche räumen auf. Auch am Montag hatten die Helfer noch Probleme, über zerstörte Straßen, Brücken und Häfen zu den Hilfsbedürftigen vorzudringen. In den meisten Gebieten gab es nach wie vor keinen Strom, lebenswichtige Medikamente wurden knapp.