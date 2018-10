Bei einem mutmaßlichen Selbstmordattentat im Zentrum von Tunis sind offenbar mehrere Menschen verletzt worden. Nach Berichten verschiedener Medien soll sich eine Frau in einer belebten Straße in die Luft gesprengt haben. Die mutmaßliche Attentäterin sei tot.

Nach Polizeiinformationen soll sich die Explosion gegen 14 Uhr in der Nähe einer Polizeistreife auf der Avenue Bourguiba ereignet haben. An der Prachtstraße in der Innenstadt von Tunis befinden sich das tunesische Innenministerium und mehrere internationale Hotels.



Ein tunesischer Radiosender berichtete von neun verletzten Personen. Diese Zahl nannte auch das Innenministerium. Zahlreiche Krankenwagen und Polizeieinheiten waren im Einsatz.

In der Vergangenheit war Tunesien wiederholt Ziel terroristischer Anschläge. Nach mehreren Angriffen im Jahr 2015 verhängte die Regierung den Ausnahmezustand.