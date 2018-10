Im Briefkasten des US-Investors George Soros ist ein Sprengsatz gefunden worden. Ein Angestellter des Milliardärs habe das verdächtige Päckchen entdeckt, teilte die Polizei mit. Dieser habe es in ein nah gelegenes Waldstück gebracht, wo Bombenspezialisten es nach Angaben den New York Times sprengten. Soros habe sich demnach zu der Zeit nicht in seinem Haus in dem New Yorker Vorort Bedford aufgehalten.

Der 88-Jährige gilt als Hassfigur für Rechtsextremisten in den USA und Osteuropa – dort vor allem in seinem Geburtsland Ungarn. In dem Land ist er Ziel einer gegen ihn gerichteten Medienkampagne. Der rechtsnationale ungarische Präsident Viktor Orbán wirft ihm vor, die "Masseneinwanderung" von Muslimen nach Europa zu organisieren.



Soros, der trotz seiner jüdischen Herkunft die Besatzung Ungarns durch die Nazis überlebte, unterstützt mit seinen Open Society Foundations Bürgerrechtsprojekte in aller Welt. In den Neunzigerjahren hatte er ein Milliarden-Vermögen mit Wetten gegen das Britische Pfund gemacht. Im US-Präsidentschaftswahlkampf 2016 unterstützte er die demokratische Kandidatin Hillary Clinton.