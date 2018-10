In der Post sowohl an Hillary und Bill Clinton sowie an Barack Obama sind verdächtige Pakete gefunden worden. Der Secret Service, der die ehemaligen Politiker der demokratischen Partei bewacht, fing "die verdächtigen Sendungen" nach eigenen Angaben ab. Medienberichten zufolge soll es sich um funktionsfähige Sprengsätze handeln. Im Time Warner Center in New York wurde ebenfalls ein verdächtiger Gegenstand entdeckt, berichtete CNN. Das Gebäude, in dem der Nachrichtensender sitzt, wurde evakuiert.



Das Paket an die ehemalige Präsidentschaftskandidatin Clinton wurde vom Secret Service bereits am Dienstag entdeckt, das Paket an den früheren Präsidenten Obama am Mittwochmorgen New Yorker Zeit. Die Päckchen seien während einer Routinekontrolle sofort aufgefallen, hieß es vom Secret Service. Man habe eine Verfahren eingeleitet, um die Verantwortlichen zu identifizieren. Das US-Präsidialamt verurteilte die "versuchten Anschläge" auf Obama, Clinton und andere Personen des öffentlichen Lebens als abscheulich. Die Täter würden mit aller Härte des Rechts zur Verantwortung gezogen.

Anfang der Woche war ein Sprengsatz im Briefkasten des liberalen US-Investors George Soros entdeckt worden. Die nun gefundenen Pakete sollen ähnlich gebaut sein. Hillary Clinton wohnt mit ihrem Mann, dem früheren US-Präsidenten Bill Clinton, in einem Vorort von New York, ebenso wie George Soros.

Der 88-Jährige Soros unterstützte Hillary Clinton 2016 im Präsidentschaftswahlkampf. Mit seiner Open Society Foundation fördert er Bürgerrechtsprojekte in aller Welt. Bei der politischen Rechten ist Soros extrem unbeliebt, vor allem in den USA und Osteuropa. Er wurde in Ungarn geboren und überlebte trotz seiner jüdischen Herkunft die Besatzung Ungarns durch die Nazis. Heute richtet sich in Ungarn eine Medienkampagne gegen ihn. Der rechtsnationale ungarische Präsident Viktor Orbán wirft ihm vor, die "Masseneinwanderung" von Muslimen nach Europa zu organisieren.