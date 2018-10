Wenige Wochen vor der Parlamentswahl hat US-Präsident Donald Trump seine Rhetorik zum Thema Einwanderung aus Lateinamerika verschärft. Per Twitter drohte Trump, die Südgrenze nach Mexiko zu schließen. Mexiko müsse "diesen Ansturm" von Migranten stoppen, schrieb Trump. Er reagierte damit auf Berichte, wonach mehrere Tausend Menschen aus Honduras zu Fuß in Richtung USA ziehen. Anderenfalls werde er das US-Militär einschalten und die südliche Grenze der USA schließen.

In den vergangenen Tagen hatten sich zahlreiche Honduraner wegen der ausgeuferten Gewalt und extremen Armut in ihrem Land auf den Weg in die Vereinigten Staaten gemacht. Sie ziehen nach Guatemala oder El Salvador und wollen von dort über Mexiko nach Norden gelangen.

Die Fluchtbewegungen bringen die Regierungen von Honduras, Guatemala und El Salvador jedoch in eine schwierige Lage, weil die US-Regierung eine ungeordnete Einwanderung auf jeden Fall verhindern will. Trump hatte am Dienstag gedroht, seine Regierung werde den zentralamerikanischen Ländern alle finanziellen Hilfen streichen, wenn sie diese Menschen "mit der Absicht, illegal in unser Land zu kommen", bis in die Vereinigten Staaten ziehen ließen.

Trump verspricht schon lange eine Grenzmauer

Honduras gehört insbesondere wegen der mächtigen Gangsterbanden und des Drogenhandels zu den Ländern mit den weltweit höchsten Gewaltraten. Außerdem leben 68 Prozent der neun Millionen Einwohner in Armut.

Der Abwanderung aus dem zentralamerikanischen Land hatte am Samstag begonnen, als mehr als 2.000 Honduraner einem Aufruf in den Onlinenetzwerken folgten und in der Stadt San Pedro Sula gen Norden aufbrachen. Ein Großaufgebot der guatemaltekischen Polizei versuchte zwar, die Honduraner aufzuhalten. Aufgrund ihrer großen Zahl gelang es ihnen aber, das guatemaltekische Dorf Esquipulas zu erreichen und von dort aus in Gruppen nach Guatemala-Stadt weiterzuziehen.

Guatemalas Staatschef Jimmy Morales sagte, er habe mit seinem Kollegen aus Honduras, Juan Orlando Hernández, und US-Vizepräsident Mike Pence gesprochen, "um eine Migration zu verhindern, die Personen wie Länder gefährdet". Zugleich kümmere sich sein Land in Zusammenarbeit mit Hilfsorganisationen um die Unterbringung und Versorgung der Migranten.

Nach Angaben der UNO passieren jährlich mehr als eine halbe Million Menschen illegal Mexikos südliche Grenze, um von dort in die USA zu gelangen. Trump will eine Mauer an der US-Grenze zu Mexiko errichten, um die Einwanderung zu stoppen.