Die Polizei darf nach einem Gerichtsentscheid ein besetztes Haus am Hambacher Forst räumen. Der Schritt sei auf Grundlage des Polizeigesetzes von Nordrhein-Westfalen zulässig, begründete das Verwaltungsgericht Aachen seine Entscheidung. Die Polizei habe von einem Hausfriedensbruch und damit von einem Verstoß gegen die Rechtsordnung ausgehen müssen. Das Grundrecht der Versammlungsfreiheit sei nicht berührt.

Die Polizei hatte nach eigenen Angaben am Donnerstag 13 besetzte Häuser in Kerpen-Manheim geräumt und 23 Besetzer herausgeholt. Nach einem Eilantrag gegen die Räumung des bis dahin letzten besetzten Hauses unterbrach die Polizei die Maßnahme, um eine Entscheidung abzuwarten. Der Energiekonzern RWE hatte als Eigentümer Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs gestellt.



Das Aktionsbündnis Ende Gelände hatte am Donnerstag angekündigt, seine Protest- und Blockadeplänen fortsetzen zu wollen. Ihr Zeltcamp im Rheinischen Revier, zu dem in den nächsten Tagen Tausende Braunkohlegegner erwartet werden, war zuvor ebenfalls von der Polizei geräumt worden.

Die Demonstranten des Aktionsbündnisses wollen von dem Protestcamp aus neue Aktionen gegen den Kohleabbau starten. Die Polizei hatte das Camp zwar genehmigt, aber nicht an der Stelle. Trotzdem hatte Ende Gelände mit dem Aufbau in einem fast verlassenen Tagebaudorf begonnen. Nach einem Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs des Energiekonzerns RWE räumte die Polizei in der Nacht zum Donnerstag das Camp in Kerpen-Manheim und stellte dabei auch Zelte sicher.

Die Polizei hatte den Demonstranten einen Standort zugewiesen, der weiter entfernt vom Hambacher Forst bei Jülich liegt. Das lehnten die Demonstranten ab und zogen vor Gericht, wo sie unterlagen.