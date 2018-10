Im Fall der getöteten TV-Moderatorin Wiktorija Marinowa ist ein Tatverdächtiger in Deutschland gefasst worden. Es handele sich um einen 21-jährigen Mann aus der bulgarischen Stadt Russe, sagte der bulgarische Innenminister Mladen Marinow. Der 1997 geborene Verdächtige sei auf Antrag der bulgarischen Behörden in Deutschland festgenommen worden. Der Verdächtige wurde nach Angaben des bulgarischen Generalstaatsanwalts Sotir Zazarow bereits wegen Mordes und Vergewaltigung gesucht. Wo in Deutschland der Mann gefasst wurde, ist unklar.

Die Leiche der Moderatorin war am Samstag in einem Park am Donauufer in Russe entdeckt worden. Marinowa war dort joggen gegangen. Der Verdächtige sei über die Donaubrücke von Russe nach Rumänien geflüchtet. Laut Zazarow besteht nach derzeitigem Ermittlungsstand kein Zusammenhang zwischen der Tat und der Arbeit der 30-jährigen Journalistin.

Marinowa hatte in der letzten Ausgabe ihrer neuen Sendung Detektor einen Investigativjournalisten aus Rumänien und einen aus Bulgarien zu Gast. Die beiden recherchieren über einen angeblichen Betrug mit EU-Fördergeldern in Bulgarien. Das EU-Betrugsbekämpfungsamt Olaf wertet derzeit die Informationen aus Bulgarien aus.

Nach Angaben der Organisation Reporter ohne Grenzen wird durchschnittlich jede Woche ein Journalist auf der Welt ermordet. Bulgarien steht in deren weltweitem Ranking zur Pressefreiheit derzeit auf Platz 111 und hat damit die schlechteste Bewertung aller EU-Staaten. In dem südosteuropäischen Land ist auch Gewalt gegen Frauen weit verbreitet.