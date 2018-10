Die Erschütterungen sind noch auf dem Festland zu spüren gewesen: In Griechenland hat es vor der Westküste des Landes in der Nacht ein starkes Seebeben gegeben. Die Erdbebenwarte in Athen gab die Stärke mit 6,4 an, die US-Erdbebenwarte USGS mit 6,8. Das Epizentrum des Bebens lag 35 Kilometer südwestlich der Ortschaft Lithakia auf der Ferieninsel Zakynthos. Die Erschütterungen waren auch noch auf Malta, in Albanien, Süditalien und entlang der Westküste der Türkei zu spüren.

Laut der US-Erdbebenwarte ereignete sich das Beben um 00.54 Uhr mitteleuropäischer Zeit in einer Tiefe von 16,6 Kilometern. "Es war ein starkes Beben im Ionischen Meer", sagte der Geologe Efthymios Lekkas im griechischen Rundfunk. Es habe zudem mehrere Nachbeben gegeben. Nach Angaben des stellvertretenden Gouverneurs der Ionischen Inseln, Lefteris Notopoulos, lagen nach einer ersten Inspektion der Polizei und der Feuerwehr auf Zakynthos keine Informationen über Verletzte vor.

In Zakynthos fiel nach Angaben der örtlichen Feuerwehr die Stromversorgung aus. Während des Bebens flüchteten auf der Insel Zakynthos Tausende Menschen auf die Straßen und suchten Zuflucht in Parks und in ihren Autos. "Wir sind mit unseren Kindern jetzt in den Autos. Die Menschen haben Angst. Ich sehe Schäden an den Wänden der Häuser hier", sagte ein Augenzeuge dem griechischen Nachrichtensender 90,1.



Laut der örtlichen Feuerwehr haben Erdrutsche Schäden auf den Straßen der Insel verursacht. "Den ersten Informationen zufolge gab es keine Schäden an Häusern", sagte eine Feuerwehrsprecherin der Nachrichtenagentur AFP. Schäden gab es auch in der Stadt Pyrgos im Westen der Halbinsel Peloponnes. Medienberichten zufolge wurde zudem auf einer kleinen Insel nahe Zakynthos ein byzantinischer Turm aus dem 12. Jahrhundert schwer beschädigt. Aus Sicherheitsgründen werden die Schulen an diesem Freitag geschlossen bleiben.

Die Region des Ionischen Meeres ist latent gefährdet. Westlich der Inselgruppe verläuft ein tiefer Graben am Meeresgrund, dort treffen die europäische und die afrikanische Kontinentalplatte aufeinander. Durch die Reibungen der Platten werden immer wieder starke Beben ausgelöst. Im Jahr 1953 erschütterte ein Erdbeben der Stärke 7,2 die Region, mehr als 400 Menschen starben. Fast alle Ortschaften der Inseln Kefalonia und Zakynthos wurden damals erheblich beschädigt. Im Juli 2017 starben bei einem Beben der Stärke 6,7 in der Ägäis zwei Menschen auf der Ferieninsel Kos.