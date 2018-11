Bevor Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am diesem Freitagnachmittag nach Chemnitz reist, wird in der Stadt über den Besuch diskutiert. Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig (SPD) sagte der Süddeutschen Zeitung: "Ich hatte Frau Merkel bereits im September zu einem Bürgerdialog zum Thema Zuwanderung eingeladen. Jetzt, mit Abstand von knapp drei Monaten, ist die Frage, welches Ziel sie verfolgt." Wenn der Besuch "ein Signal des gesellschaftlich Zusammenhalts darstellen soll, in einer Zeit der Polarisierung, dann ist er richtig und wichtig. Natürlich besteht die Gefahr, dass die Stadt erneut aufgewühlt wird."

Im ARD-Morgenmagazin sagte Ludwig weiter, Merkel solle einen Beitrag zu einem besseren Zusammenhalt der Bürger leisten. "Dann kann es etwas bringen", so die SPD-Politikerin. Chemnitz sei "viel mehr als die schlimmen Tage Ende August". Das sollte Merkels Besuch auch zeigen. Insgesamt habe sich die Gesellschaft aus unterschiedlichen Gründen "polarisiert", sagte Ludwig. Die Bundesregierung solle helfen, den "Zündstoff ein Stück rauszunehmen". Dabei gehe es auch um konkrete Hilfen, etwa um Personal in Schulen und Kitas. Chemnitz gebe sich große Mühe bei der Integration, stoße aber "an Grenzen".

Vor drei Monaten, am 26. August, starb in Chemnitz ein 35-jähriger Mann an den Folgen eines Messerangriffs. Die Tatverdächtigen stammen aus dem Irak und Syrien. Rechte Gruppierungen organisierten in den Folgetagen Demonstrationen in der Stadt, darunter Pegida und die rechtspopulistische Gruppe Pro Chemnitz. Die AfD veranstaltete einen Schweigemarsch, der von Hooligans und Gewaltbereiten begleitet wurde. Außerdem kam es in der Stadt mehrfach zu fremdenfeindlichen Übergriffen sowie mehreren Anschlägen auf ausländische Restaurants.

Weder Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) noch die Kanzlerin haben Chemnitz seitdem besucht. Die jetzige Reise Merkels wird daher kontrovers diskutiert. Ebenso wie die Oberbürgermeisterin urteilte etwa auch Frank Müller, Vorstandsvorsitzender des Branchenverbandes Kreatives Chemnitz. "Aus meiner Sicht ist die beste Zeit für Betroffenheitsbesuche leider schon vorbei", sagte der Mitinitiator der Initiative "#wedergraunochbraun". Der Zusammenschluss von Firmen, Privatpersonen und der Kreativbranche setzt sich für ein weltoffenes Chemnitz ein.

"Nie zu spät, um zu sprechen"

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sagte hingegen dem rbb-Inforadio: "Es ist nie zu spät, um zu sprechen." Es seien damals Falschinformationen verbreitet worden. "Deswegen müssen wir miteinander reden und die Sachen auch aufklären." Außerdem gebe es "jetzt auch wieder neue Themen, und deswegen ist es richtig, dass die Kanzlerin kommt". Als Beispiel nannte Kretschmer den Migrationspakt der Vereinten Nationen. Dieser beschäftige viele Menschen. "Ich merke immer wieder, dass da auch ganz bewusst falsche Informationen gestreut werden, was in diesem Dokument steht, wie es zustande gekommen ist, welche Wirkung es entfalten wird.



Hans-Joachim Wunderlich, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK), sagte: "Für einen Besuch in Chemnitz ist es nie zu spät." Wohl auch mit Hilfe der Visite der Kanzlerin wünsche er sich wieder eine positive Berichterstattung über Chemnitz. "Unsere Unternehmer wünschen sich mehr mediale Aufmerksamkeit für die positiven Dinge in unserer Region – von den wirtschaftlichen Erfolgen bis hin zu den vielen gelungenen Integrationsbeispielen."

Merkel wird am Nachmittag mit Leserinnen und Lesern der Freien Presse diskutieren, auch Ministerpräsident Kretschmer und Oberbürgermeisterin Ludwig wird sie treffen. Zuvor besucht sie noch das Training von zwei Nachwuchsteams des Basketball-Zweitligisten Niners Chemnitz.



Kritikerinnen und Kritiker von Merkel und vor allem ihrer Asyl- und Flüchtlingspolitik wollen am Rande der Veranstaltungen wieder auf die Straße gehen. Die rechtspopulistische Bewegung Pro Chemnitz hat wie jeden Freitag zu Protesten aufgerufen. Die Kundgebung findet diesmal in Sichtweite der Hartmannfabrik statt und nicht wie sonst am Karl-Marx-Monument. Auch wird nicht ausgeschlossen, dass es noch weitere Kundgebungen und Proteste gegen die rechte Gruppierung geben könnte, berichtet der MDR.



Stadt und Polizei haben umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Zahlreiche Straßen sind gesperrt und auch für Fußgänger wird rund um das Veranstaltungsareal zum Teil kein Durchkommen sein. Die Polizei hat sich nach eigenen Angaben mit einem Großaufgebot für alle Eventualitäten gerüstet. Neben sächsischen Beamten sind Kräfte der Bereitschaftspolizei aus Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Thüringen sowie der Bundespolizei im Einsatz. Überdies sollen Kommunikationsteams mögliche Konflikte verhindern.