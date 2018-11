Der Leiter des Berliner Landeskriminalamts Christian Steiof hat indirekt bestätigt, dass auch seine Staatsschutzabteilung eine Vertrauensperson (VP) im Umfeld des späteren Attentäters Anis Amri im Einsatz hatte. "Sind wir denn schon im nicht öffentlichen Teil?", antwortete er grinsend auf die Frage des FDP-Abgeordneten, ob es einen V-Mann in Amris Umfeld gab. Zuvor hatte er während seiner Befragung im Berliner Untersuchungsausschuss zum Anschlag auf dem Breitscheidplatz bereits mehrfach gesagt, auf diese Frage erst im nicht öffentlichen Teil antworten zu können.



Der FDP-Abgeordnete Marcel Luthe deutet dies so, dass es einen solchen V-Mann gab. Auch der Linken-Abgeordnete Hakan Taş sagt: "Ich bin zu 100 Prozent überzeugt, dass es eine VP des LKA in Amris Umfeld gegeben hat."



Zwei Jahre nach dem Attentat auf den Berliner Weihnachtsmarkt am 19. Dezember 2016, bei dem 12 Menschen getötet und mehr als 50 verletzt wurden, ist noch immer nicht abschließend geklärt, welche Informationen die Behörden vor der Tat über Amri hatten. Klar wurde an diesem Freitag, dass die Berliner deutlich mehr wussten, als sie während der bisherigen Aufarbeitung zugegeben haben.



Die Berliner Morgenpost hatte über eine V-Person des LKA in Amris Umfeld berichtet. Demnach hatte die Berliner Polizei wenige Wochen nach dem Anschlag Erkenntnisse an den Innensenator über ein "Islamseminar" an der extremistischen Fussilet-Moschee geschickt, die von einer beim LKA geführten "Informationsquelle" stammten.

Seit vielen Jahren Vertrauenspersonen des LKA

"Wir haben seit vielen Jahren Vertrauenspersonen im Bereich Islamismusbekämpfung eingesetzt", sagte LKA-Leiter Steiof vor dem Untersuchungsausschuss. Der Auftrag an die Vertrauenspersonen im Islamismus-Bereich sei es, abzuklären, welche Personen sich wann und wo aufhalten, was in der Szene los ist und wer sich hervortut. "Wir haben sie nicht eingesetzt, um Moscheen aufzuklären", sagte Steiof. Anders als der Verfassungsschutz darf die Polizei V-Leute nur auf konkrete Personen, nicht auf Orte oder Szenen ansetzen.

Vertrauenspersonen, oder auch V-Leute, sind keine Ermittler, sondern Menschen aus der jeweiligen Szene, die von der Polizei angeworben werden und die sie dann, auch gegen Geld, mit Informationen versorgen. Sie werden von Polizeibeamten "geführt", denen sie zuliefern. Die Staatsschutzabteilung des LKA Berlin führt sie in einem eigenen Kommissariat.

Alle Anträge gingen über Steiofs Tisch

Steiof sagte, er wisse über die Vertrauenspersonen seines LKA Bescheid, weil ihre Abrechnungen über seinen Tisch gingen. VP-Führer, die ihren V-Leuten Geld zahlen wollen, müssen dies bei Steiof beantragen und begründen. In diesen Anträgen sei unter anderen der Einsatzzweck und die -zeit vermerkt, auch Informationen dazu, ob die Quelle hilfreiche Erkenntnisse geliefert hat, nicht aber die Klarnamen.

Ende August wurde bekannt, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz einen V-Mann im Umfeld von Amri eingesetzt hatte, ebenso wie das Bundeskriminalamt (BKA) und der Berliner Verfassungsschutz. Zuvor war bereits bekannt, dass das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen einen V-Mann eingesetzt hatte.

Steiof widersprach dem im Untersuchungsausschuss. Er sagte, dass es seines Wissens nach keine VP des Bundeskriminalamts gegeben habe. Das BKA habe allerdings Informationen der VP des Landeskriminalamts Nordrhein-Westfalen verarbeitet, sodass es möglicherweise ausgesehen habe, als habe das BKA eine eigene VP.