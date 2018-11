Politische Evangelikale gewinnen an Einfluss in Lateinamerika. Sie prägen mit ihrem konservativen Weltbild Debatten über Geschlechterrollen, Familienverhältnisse und Sexualität, und die Wahlempfehlungen ihrer Pastoren beeinflussen das Stimmverhalten der Wähler. Jüngstes Beispiel ist Brasilien. Welche Folgen hat das für die Gesellschaften?



Sebastian Grundberger, der Leiter des Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Peru, beschäftigt sich schon länger mit dem Erstarken der Evangelikalen. Gemeinsam mit José Luis Pérez Guadalupe, dem ehemaligen Innenminister Perus und heutigem Vizepräsidenten des Instituto de Estudios Social Cristianos (IESC) in der Hauptstadt Lima, hat er den gerade erschienen Sammelband "Evangélicos y Poder en América Latina" herausgegeben (Evangelikale und Macht in Lateinamerika).

ZEIT ONLINE: Herr Grundberger, welche Rolle haben die Evangelikalen bei der Präsidentschaftswahl in Brasilien gespielt?

Sebastian Grundberger: Evangelikale bilden dort eine wichtige Wählergruppe: Ihr Bevölkerungsanteil liegt ungefähr bei 30 Prozent. Etwa zwei Drittel der Evangelikalen, die wählen gingen, haben in der Stichwahl für Jair Bolsonaro gestimmt, ein Drittel für seinen Kontrahenten Fernando Haddad. Ich würde nicht sagen, dass sie allein die Wahl entschieden haben, aber sie waren sicher ein wichtiger Faktor.

ZEIT ONLINE: Warum waren sie für Bolsonaro?

Grundberger: Bolsonaro hat sich zwar evangelikal taufen lassen, doch wie religiös er tatsächlich ist, lässt sich schwer sagen. Aber das ist auch gar nicht entscheidend, denn evangelikale Wählerinnen und Wähler stimmen nicht zwingend für einen evangelikalen Kandidaten. Wir haben in allen Ländern, die wir untersucht haben, eins gesehen: Viele von ihnen lassen sich mobilisieren, wenn es kurzfristige gesellschaftliche Konflikte gibt, die mit moralischen Fragen zu tun haben. Dann versammeln sie sich hinter dem Kandidaten, der ihre Positionen vertritt.

ZEIT ONLINE: Bolsonaro hat gesagt, wäre einer seiner Söhne homosexuell, dann solle dieser Sohn besser bei einem Unfall sterben. Meinen Sie solche Positionen?

Sebastian Grundberger ist Leiter des Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Brasilien. © privat

Grundberger: Bolsonaros Äußerungen zu Homosexualität haben sicherlich eine Rolle gespielt. Aber diese Wahl war vor allem eine Abstimmung gegen die Arbeiterpartei (PT) und deren Korruption ­– auch für die evangelikalen Wählerinnen und Wähler. Viele von ihnen wollten auf keinen Fall, dass jemand aus der PT wieder an die Macht kommt. Viele haben Bolsonaro deshalb vermutlich nicht wegen, sondern trotz seiner rassistischen, homophoben, gewaltverherrlichenden Aussagen ihre Stimme gegeben.

ZEIT ONLINE: Also hatte es mit ihrem Glauben gar nichts zu tun?

Grundberger: Die Evangelikalen wollen eine moralische Gesellschaft – moralisch aus ihrer Sicht. Die Antikorruptionsdebatte in Brasilien konnten sie deshalb leicht aufnehmen. Moralisch heißt für sie aber auch: keine Drogen, kein Alkohol. Sie haben konservative Vorstellungen über Sexualaufklärung und sind gegen Abtreibung und die gleichgeschlechtliche Ehe. Aber: Sie haben kein schlüssiges Konzept in anderen Politikfeldern, beispielsweise zur Sicherheitspolitik, zu den Renten, zur Bildung, zur Sozialpolitik.

ZEIT ONLINE: Wie stark können sie ihre Ideen denn durchsetzen?

Grundberger: Ihr Einfluss wächst. In den vergangenen zwei Jahren haben sie bei unterschiedlichen Wahlen eine große Rolle gespielt. Dass in Kolumbien der Friedensvertrag abgelehnt wurde, lag auch am starken Einfluss der evangelikalen Gruppen. Sie behaupteten, der Vertrag zwinge den Menschen eine "Gender-Ideologie" auf. Dagegen mobilisierten sie ihre Anhänger – und zwar erfolgreich. Dabei hatte all das mit dem Friedensvertrag kaum etwas zu tun.

In Rio de Janeiro wurde ein Bischof der Universalkirche des Königreichs Gottes zum Bürgermeister gewählt. In Costa Rica gewann ein Kandidat die Präsidentschaftswahlen, der gegen die gleichgeschlechtliche Ehe mobilisierte. Seine gesamte Kampagne fußte auf diesem einen Thema. In Mexiko hat ein linker Präsidentschaftskandidat, Andrés Manuel López Obrador, sich mit einer kleinen, konservativen evangelikalen Partei verbündet und die Wahl gewonnen.

In Peru und in Argentinien wurden auch durch ihren Einfluss Passagen aus Schulbüchern entfernt, die ihren Vorstellungen von Geschlechterverhältnissen und Sexualaufklärung nicht entsprachen.

ZEIT ONLINE: Woher kommt der wachsende politische Einfluss der evangelikalen Kirchen in Lateinamerika?

Evangelikale in Lateinamerika Was ist evangelikal? Der Begriff ist eine Klammer für verschiedene christliche Kirchen, die weder protestantisch noch katholisch sind. Häufig sind damit Bewegungen wie die Pfingst- und Neopfingstkirchen gemeint oder die Assemblies of God aus den USA. Der Prediger Billy Graham ist einer ihrer bekanntesten Vertreter. Persönlicher Glaube In der Regel ist das evangelikale Christentum gekennzeichnet durch eine persönliche Beziehung der Gläubigen zu Gott. Sie soll Auswirkung haben auf das persönliche, moralisch verantwortungsvolle Handeln im Alltag. Häufig sind auch individuelle Bekehrungs- oder Erweckungserlebnisse von Bedeutung. Viele Evangelikale nehmen die Bibel wörtlich. Während Protestanten oder Katholiken meist schon als Kinder getauft werden, entscheiden sich die Evangelikalen als Erwachsene bewusst für Jesus. In manchen Gruppen werden die Erwachsenen getauft. Laienpriesterschaft und Mission sind wichtig. Der Glaube soll gelebt und verbreitet werden. Andere Religionen gelten oft als Irrweg. Evangelikale in Lateinamerika Traditionell ist Lateinamerika ein katholischer Kontinent. Aber die Zahl der Katholiken sinkt; derzeit bekennen sich noch 68 Prozent der Menschen auf dem Kontinent zum Katholizismus. Parallel wächst die Zahl der Evangelikalen. Derzeit liegt ihr Anteil an der Bevölkerung bei knapp 20 Prozent. Am stärksten ist der Trend zu evangelikalen Gemeinden in Mittelamerika zu beobachten, also in Honduras, El Salvador, Nicaragua und Guatemala. Dort bezeichnen sich weniger als die Hälfte der Bevölkerung als katholisch und der Anteil der Evangelikalen ist höher als anderswo: um die 40 Prozent. Nur in vier lateinamerikanischen Ländern scheint der Trend nicht zu greifen: In Mexiko und Paraguay bleibt der Katholizismus relativ stabil. Dort bezeichnen sich nur etwa fünf Prozent der Bevölkerung als evangelikal. Und in Chile und Uruguay steigt der Anteil der Atheisten, die nicht an Gott glauben oder einen solchen Glauben ablehnen, und der Agnostiker, die eine Existenz Gottes – oder eines anderen höheren Wesens – für nicht geklärt oder nicht belegbar halten. Politischer Auftrag Die ersten protestantischen Kirchen in Lateinamerika entstanden, als evangelische – nicht: evangelikale – Missionare aus Europa auf den Kontinent kamen. In einer katholisch dominierten Region war ihnen die Religionsfreiheit wichtig. Sie setzten sich meist für eher liberale Positionen ein, zum Beispiel die Trennung von Kirche und Staat oder die Zivilehe. Auf sie folgten konservative, von Evangelikalen aus den USA beeinflusste Missionare. Sie waren eher antikatholisch und antikommunistisch orientiert – es war die Zeit des Kalten Krieges. Die Zahl der Pfingstgemeinden wuchs. Die Evangelikalen waren zwar noch isoliert, aber sie wurden selbstbewusster und sie entwickelten stärker nationalistische Positionen. Mit dem wachsenden Selbstbewusstsein schwand der Antikatholizismus, mit dem Fall der Mauer wurde der Antikommunismus weniger wichtig. Aber die konservativen, nationalistischen Positionen blieben. Heute können die Evangelikalen viele Wähler mobilisieren, die sich generell stark mit ihren Kirchen identifizieren. Und weil sie an ihre Pflicht glauben, das Wort Gottes in die Gesellschaft zu tragen, suchen sie politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Einfluss. (ae)

Grundberger: Wir beobachten schon seit längerer Zeit, dass die Zahl ihrer Anhänger steigt. In Zentralamerika, also Honduras, El Salvador und Guatemala, ist der Anteil der Evangelikalen an der Bevölkerung besonders hoch, rund 40 Prozent. In Kolumbien sind es rund 20 Prozent, in Chile und Argentinien etwas weniger. Das sind alles potenzielle Wählerinnen und Wähler. Gemessen daran sind die Evangelikalen in den Parlamenten immer noch klar unterrepräsentiert. Ihr Einfluss könnte also künftig noch weiter steigen.

ZEIT ONLINE: Was macht diese Kirchen für die Menschen so attraktiv?

Grundberger: Sie vermitteln ihnen ein Gefühl der Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft. Ihre Pastoren gehen in die ärmsten Viertel und in den kleinsten Hinterhof. Sie nehmen die Sorgen der Leute ernst. Der Glaube ist sehr emotional und persönlich, es gibt ekstatische Momente, Umarmungen, man teilt persönliche Lebensgeschichten miteinander und betet füreinander. Sie geben moralischen Halt und konkrete Lebenshilfe. Sie predigen Fleiß, Arbeitsdisziplin und Pünktlichkeit, und sie helfen den Menschen, von Alkohol und Drogen loszukommen.

ZEIT ONLINE: Ursprünglich suchten evangelische Gemeinden in Lateinamerika aber keinen politischen Einfluss. Warum hat sich das geändert?