Das Meer ist weit, der Weg nach Europa für manche Migrantinnen und Migranten aber noch viel weiter. Auch bei fallenden Temperaturen versuchen einige noch die Flucht über das Mittelmeer, mindestens 2.119 von ihnen haben es laut Statistiken der Flüchtlingswerke UNHCR und IOM dieses Jahr nicht geschafft: Sie sind ertrunken oder werden vermisst. Die Zahl steigt nahezu täglich an. In Zukunft können sie jedoch wieder darauf hoffen, von einem zivilgesellschaftlich betriebenen Schiff gefunden und versorgt zu werden. Immer mehr Hilfsorganisationen schicken wieder Schiffe auf das Mittelmeer oder schließen Verhandlungen über neue Schiffe ab.

Damit endet ihre monatelange Zwangspause. Im Spätsommer, wenn erfahrungsgemäß besonders viele Menschen die Überfahrt antreten, fuhr zeitweise kein einziges ziviles Rettungsschiff: Italien und Malta hatten mehrere Schiffe beschlagnahmt (Iuventa, Open Arms, Lifeline) oder ohne konkrete Gründe festgesetzt (Sea-Watch 3, Seefuchs). Andere Schiffe gerieten in Flaggenstreitigkeiten und warten auf Klärung (Aquarius 2) oder haben inzwischen einen Maschinenschaden (Sea-Eye).



NGO-Schiffe auf dem Mittelmeer ▲ Auf Mission ● Inaktiv ◼︎ Blockiert

Für Bootsflüchtlinge bedeutete dies, dass sie insbesondere vor Libyen entweder von der libyschen Küstenwache aufgegriffen und zurückgebracht wurden oder mehr oder weniger auf sich allein gestellt waren. Handelsschiffe zogen vorüber, Fischkutter zogen vorüber, und auch EU-Schiffe zogen vorüber. Recherchen von BuzzFeed News zufolge haben EU-Schiffe der Mittelmeermission Sophia, die Flüchtlingsboote ausfindig machen soll, im Juni keinen einzigen Menschen aus dem Mittelmeer gerettet, im Juli lediglich 106. Im Vorjahr waren es in den Monaten jeweils mehr als 1.500 Personen. Zwar ging schätzungsweise auch die Zahl der Bootsflüchtlinge zurück, der Rückgang steht aber in keinem Verhältnis zum Rückgang der Rettungen. Auch in Zukunft ist kein besonderes Engagement der Sophia absehbar: Zum Jahresende soll die Mission enden.



Deutsche Flagge für mehr diplomatischen Schutz

Dass nun zivile Rettungsschiffe auf das Mittelmeer zurückkehren, hat zum Teil mit diplomatischen Anstrengungen, zum Teil mit einem Strategiewechsel der Organisationen zu tun.

Am 24. November startete das Schiff Professor Albrecht Penck von Sea-Eye seine erste Mission. Es wird das erste zivile Seenotrettungsschiff mit deutscher Flagge und deutscher Zulassung auf dem Mittelmeer sein. Bislang hatten deutsche NGOs ihre Schiffe in ausländischen Schiffsregistern eingetragen, weil diese eine Registrierung als Sport- oder Freizeitboot ermöglichen. Dies ist deutlich günstiger und weniger aufwendig, führte aber wiederholt zu Problemen. Von der deutschen Flagge verspreche sich Sea-Eye "den größtmöglichen Schutz für unsere Besatzungsmitglieder und für gerettete Menschen", sagte Sprecher Gorden Isler. Ob sich die Flagge bei künftigen Streitfragen positiv bemerkbar machen wird, ist offen. Seerechtsexperten bezweifeln dies, allerdings hatten deutsche Behörden schon einmal ausgeholfen: Als Malta die in den Niederlanden registrierte Seefuchs monatelang blockierte, unterstützte das Auswärtige Amt einen Flaggenwechsel zur Überstellung des Schiffes nach Deutschland.

Viele Segeljachten statt großes Schiff

Auch die NGO Mission Lifeline will ihre Strategie ändern. Ihr Schiff Lifeline wurde wegen eines Prozesses gegen den Lifeline-Kapitän Claus-Peter Reisch als Beweismittel beschlagnahmt. Reisch soll ein nicht registriertes Schiff gesteuert haben. Die Lifeline ist ein Trawler, aber wie viele andere private Rettungsschiffe als Sportboot beim königlichen Wassersportverband Niederlande und nicht im königlichen Schiffsregister registriert. Nun setzt die Organisation auf echte Sportboote – genauer gesagt auf Segeljachten, die sie zu einer Flotte zusammenführen will. Im Oktober fand bereits eine erste Testfahrt bis vor die libysche Küste statt, inzwischen haben drei Segeljachtbesitzer ihre Boote für die Flotte zur Verfügung gestellt. Sobald eine Besatzung steht und das Wetter es zulässt, also wahrscheinlich im Frühsommer, will die Flotte losziehen.

Ebenfalls neu ist eine internationale Kooperation: Hilfsorganisationen aus Italien, Deutschland und Spanien haben sich zusammengeschlossen, um gemeinsam die Mare Jonio auf das Mittelmeer zu schicken.

Gemeinsame Missionen

Auf das Mittelmeer zurückgekehrt sind zudem die Sea-Watch 3 und die Open Arms. Die Sea-Watch 3 wurde nach einem routinemäßigen Werftaufenthalt im Hafen von Valletta in Malta festgesetzt. Die maltesischen Behörden bezweifelten die Rechtmäßigkeit ihrer Flagge und verboten ein Wiederauslaufen. Die Vorwürfe erwiesen sich aber als haltlos und Malta ließ das Schiff vier Monate später wieder frei. Die spanische Open Arms wurde ebenfalls festgehalten und ist wieder frei: Im März verdächtigte die italienische Staatsanwaltschaft Crewmitglieder, Beihilfe zu illegaler Migration geleistet zu haben.



Sea-Watch 3, Open Arms und Mare Jonio bilden derzeit die humanitäre Flotte #united4med. Gemeinsam unterstützen sie das spanische Fischerboot Nuestra Madre Loreta, das vergangene Woche zwölf Schiffbrüchige aufgenommen hat. Die Nuestra Madre Loreta bekommt seither keinen sicheren Hafen zugewiesen und geriet bei einem Sturm in Schwierigkeiten. Außerdem gehen ihre Treibstoff- und Nahrungsreserven zu Ende.



Andere Organisationen planen eine baldige Rückkehr und sehen sich dafür nach neuen Schiffen oder Flaggen um. Jugend Rettet, deren Schiff Iuventa beschlagnahmt ist, will zum Beispiel ein neues Schiff kaufen. Und die Aquarius will wieder auslaufen, sobald sie eine geeignete Flagge gefunden hat.

Hier können Sie, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, den aktuellen Status der einzelnen NGO-Schiffe nachvollziehen.