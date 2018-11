Caterina Lobenstein hat den Georg von Holtzbrinck Preis für Wirtschaftspublizistik in der Kategorie Text erhalten. Der Artikel Warum verdient Frau Noe nicht mehr? der ZEIT-Redakteurin beschreibt den Arbeitsalltag einer Altenpflegerin in Deutschland. Der Preis wird seit dem Jahr 2000 alljährlich von der Handelsblatt Media Group für herausragende journalistische Leistungen vergeben.



Weitere Auszeichnungen gingen an die ARD-Redakteure Stefanie Dodt und Thomas Aders in der Kategorie Audiovisuell für ihre Dokumentation Komplizen? – VW und die brasilianische Militärdiktatur. Die Handelsblatt-Redakteure Astrid Dörner, Katharina Slodczyk und Felix Holtermann bekamen in der Kategorie Interaktive Multimedia-Speziale den Preis für das Projekt Blockchain – die stille Revolution. Der Ferdinand Simoneit Nachwuchspreis ging an die Buzzfeed-Deutschland-Reporterinnen Pascale Mueller und Stefania Prandi für ihre auf Deutsch und Spanisch erschienene ReportageVergewaltigt auf Europas Feldern über den Alltag von Erntehelferinnen in Europa.

Alle Auszeichnungen sind mit jeweils 5.000 Euro dotiert. In der zwölfköpfigen Jury war auch ZEIT-ONLINE-Chefredakteur Jochen Wegner vertreten.