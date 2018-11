Rund eine Woche nach dem Ausbruch der verheerenden Waldbrände in Kalifornien will US-Präsident Donald Trump die betroffene Region besuchen. Nach Angaben des Weißen Hauses will Trump Betroffene der Katastrophe treffen.



Bereits seit einer Woche gibt es in Kalifornien zwei große Waldbrände. Nach Behördenangaben kamen bei beiden Bränden bisher 73 Menschen ums Leben, zudem werden laut dem Sheriff von Butte County, Kory Honea, derzeit rund 1.000 Menschen vermisst. In den Häuserruinen setzen Suchteams mit Spürhunden die Suche nach sterblichen Überresten fort.

Durch das Camp Fire genannte Feuer in Nordkalifornien brannten allein in der Stadt Paradise bisher 9.700 Häuser ab. Bei dem Woolsey Fire in der Nähe von Malibu wurden bisher 1.000 Gebäude zerstört. Paradise sowie die umliegenden Orte Magalia und Concow sind fast vollständig zerstört.

Trump macht Forstwirtschaft für Brände verantwortlich

Der angekündigte Besuch Trumps ist bei vielen Betroffenen umstritten. Der US-Präsident hatte die angeblich schlechte Forstwirtschaft in Kalifornien für den Brand verantwortlich gemacht und gedroht, Bundesmittel für den US-Bundesstaat zu kürzen. Im Interview mit dem Sender Fox News sagte Trump, dass der Klimawandel ein kleines bisschen zu den Feuern beitrage, aber "das große Problem, das wir haben, ist Management".

Trumps Haltung kommt bei vielen Anwohnern nicht gut an: Die aus Magalia stammende Maggie Crowder sagte: "Wenn du Leute beleidigst, was glaubst du, wie wirst du dann akzeptiert? Es wird keine Parade für ihn geben." Trump-Wählerin Stacy Lazzarino sagte dagegen, es sei wichtig, dass der Präsident die Zerstörung vor Ort sehe. Das werde die Augen vieler Leute öffnen.

1/16 Zerstörte Wohnhäuser in der Stadt Paradise im US-Bundesstaat Kalifornien © Noah Berger/AP/dpa 2/16 Von dem Städtchen Paradise sind nur Ruinen geblieben. © Justin Sullivan/Getty Images 3/16 Rettungskräfte suchen nach Opfern. Viele Menschen starben in dem Feuer, Zehntausende mussten vor den Bränden fliehen, mehr als 8.000 Häuser brannten ab. © Josh Edelson/AFP/Getty Images 4/16 Die Zahl der Vermissten hat sich inzwischen auf 631 erhöht. Die bestätigten Todesopfer durch das sogenannte Camp Fire um die Stadt Paradise stiegen auf 63. © Frederic J. Brown/AFP/Getty Images 5/16 Von diesen Wohnhäusern sind nur noch die Kamine übrig. Mit mehr als 6.000 zerstörten Häusern zählt die Katastrophe zu den schlimmsten Flächenbränden in der Geschichte Kaliforniens. © Noah Berger/AP/dpa 6/16 Verbrannte Bierdosen stehen in einem Spirituosenladen in der Stadt Paradise. US-Präsident Donald Trump will am Samstag nach Kalifornien reisen, um mit Betroffenen der Waldbrände zu sprechen. © Josh Edelson/AFP/Getty Images 7/16 Hunderte von Helferinnen und Helfern in weißen Schutzanzügen und speziell ausgebildete Spürhunde suchen in den Trümmern weiter nach möglichen Opfern. © Justin Sullivan/Getty Images 8/16 Einsatzkräfte tragen einen Toten aus einem verbrannten Haus. Das über 30.000 Hektar große Feuer nördlich von Sacramento hatte vor allem in der Kleinstadt Paradise katastrophale Ausmaße angenommen. Zwei weitere Großbrände wüten nach wie vor in den Bezirken Ventura und Los Angeles. © Josh Edelson/AFP/Getty Images 9/16 Der kalifornische Interimsgouverneur Gavin Newsom rief für die Brandgebiete den Notstand aus. Schulen wurden schlossen, Freizeitaktivitäten und Sportveranstaltungen abgesagt. Tausende Feuerwehrleute aus mehreren Bundesstaaten bekämpfen die Flammen. © Justin Sullivan/Getty Images 10/16 Die Santa Monica Mountains sind nach dem Woolsey Fire mit schwarzer Asche bedeckt. Bei dem Feuer in der Region starben mindestens zwei Menschen. © David McNew/AFP/Getty Images 11/16 Trockenheit, wärmeres Wetter und die Ausdehnung von Wohngebieten in Wälder haben dazu geführt, dass die Waldbrände größere Zerstörung aufweisen und länger dauern. Im vergangenen Jahr ging in Kalifornien eine fünfjährige Dürre zu Ende, doch auch 2018 war sehr trocken. Weite Teile der nördlichen zwei Drittel des Bundesstaats seien ungewöhnlich ausgedorrt, hieß es in einer Analyse der US-Regierung. © Josh Edelson/AFP/Getty Images 12/16 US-Präsident Donald Trump macht die kalifornische Behörde, die die Wälder beaufsichtigt, für die Brände verantwortlich. Der einzige Grund für die Brände sei das schlechte Management. Auf Twitter drohte er damit, Bundesmittel zu kürzen, falls die Brände nicht bald gelöscht seien. © Terray Sylvester/Reuters 13/16 Bibelfiguren stehen auf einem zerstörten Auto in der Stadt Paradise. © Justin Sullivan/Getty Images 14/16 Die vom Camp Fire vernichtete Ortschaft Paradise lag mitten in einem Waldgebiet. Experten verwiesen auf die rund 129 Millionen abgestorbenen Bäume in kalifornischen Wäldern als Folge von extremer Trockenheit und Borkenkäferbefall. © Terray Sylvester/Reuters 15/16 Travis Lee Hogan und seine Mutter Bridgett Hogan aus Paradise leben in einer provisorischen Notunterkunft. Sie mussten wie Zehntausende andere Menschen ihre Häuser verlassen. © Terray Sylvester/Reuters 16/16 Zwei große Brände haben in Kalifornien zusammen knapp 1.000 Quadratkilometer Wald zerstört – etwas mehr als die Fläche Berlins. Die Flammen im Raum Paradise waren am Donnerstag nach Angaben der Behörden zu 40 Prozent eingedämmt. Das Woolsey-Feuer nahe Malibu konnte zu gut 60 Prozent eingedämmt werden. © NASA/Reuters

Insgesamt handelt es sich um die bisher zerstörerischsten Brände in der Geschichte Kaliforniens. In vielen Teilen des US-Bundesstaates sind die Folgen der Katastrophe spürbar: Die Behörden warnten vielerorts vor gefährlicher Rauchbelastung und schlechter Luftqualität. Im Raum San Francisco, rund 250 Kilometer südlich von Paradise, blieben am Freitag Schulen und andere Einrichtungen geschlossen. Viele Menschen auf den Straßen trugen Schutzmasken. Vor allem älteren Personen, Kranken und Kindern wurde geraten, in ihren Häusern zu bleiben.

Inzwischen machen die Feuerwehrleute weitere Fortschritte beim Löschen der Brände. Die Flammen im Raum Paradise sind jetzt zur Hälfte eingedämmt. Für kommende Woche sagt der Wetterdienst die ersten Regenfälle seit Monaten voraus.