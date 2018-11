In der australischen Stadt Melbourne ist ein Mann mit einem Messer auf Polizisten losgegangen. Der Angreifer tötete mindestens einen Menschen, zwei weitere Menschen wurden verletzt. Die Polizei schoss auf den Mann und verletzte ihn schwer, er starb später im Krankenhaus. Die Polizei geht von einem terroristischen Hintergrund aus. Polizeichef Graham Ashton bestätigte, dass entsprechende Ermittlungen eingeleitet wurden.



Der Zwischenfall ereignete sich in einem Geschäftsviertel, in dem zahlreiche Passanten unterwegs waren. Die Polizisten seien wegen eines brennenden Fahrzeugs gerufen worden und dann in der Nähe von einem Mann mit einem Messer bedroht worden, berichtete der Kommissar David Clayton. Mehrere Augenzeugen filmten den Vorfall mit ihren Handys. Zu sehen ist, wie der Mann in der Nähe des brennenden Autos mit einem Messer auf die Beamten losgeht, bevor er niedergeschossen wird. Augenzeugen berichteten von mehreren Explosionen.



Der ursprünglich aus Somalia stammende Mann habe auf der Ladefläche des Fahrzeugs Gasflaschen transportiert, teilte die Polizei mit. Die genauen Hintergründe sind noch unklar. Fest steht, dass der Mann bereits bei der Polizei bekannt war. Die Gegend rund um das ausgebrannte Auto in der normalerweise sehr belebten Bourke Street wurde weiträumig abgesperrt.