Hunderte Migranten aus Mittelamerika haben versucht, die Grenze zwischen Mexiko und den USA zu überwinden. An den Grenzposten von Chaparral und San Ysidro bei Tijuana habe die mexikanische Polizei versucht, die Menschen aufzuhalten. Rund 50 Migranten sollen einen Grenzwall überwunden haben, der auf mexikanischem Gebiet vor der US-Grenzmauer steht. Einem Bericht der Zeitung Milenio zufolge setzten US-Polizisten Tränengas ein. Die US-Behörden schlossen den Grenzübergang für Fußgänger, Hubschrauber kontrollierten die Gegend aus der Luft.

In der mexikanischen Grenzstadt Tijuana warten derzeit rund 5.000 Migrantinnen und Migranten in einem Stadion darauf, in den USA Asyl zu beantragen. Der Großteil der Menschen stammt aus Honduras, El Salvador und Guatemala. Weitere Tausende Menschen aus Mittelamerika befinden sich auf der Flucht vor Gewalt und Armut in ihren Heimatländern. Nach Schätzungen sollen insgesamt 10.000 Personen auf dem Weg nach Tijuana sein. In der Stadt wurde mittlerweile der humanitäre Notstand ausgerufen.

1/16 Migranten aus Mittelamerika auf dem Weg in die USA. Hier nahe der mexikanischen Stadt Tijuana © Kim Kyung Hoon/Reuters 2/16 Hektische Szenen in der mexikanischen Stadt Metapa: Polizisten drängen Migranten zurück. © Alkis Konstantinidis/Reuters 3/16 Nicht nur zu Fuß erreichen die Migranten die Camps. Hier steigen mehrere Männer auf einen Lkw. © Kim Kyung Hoon/Reuters 4/16 Ein Mann aus Honduras auf dem Weg in die mexikanische Stadt Tijuana. Auf seinen Schultern trägt er seinen Sohn. © Kim Kyung Hoon/Reuters 5/16 Zwischenstopp in der Stadt Mexicali: Viele Migranten kommen aus dem zentralamerikanischen Land Honduras. Sie hoffen in den USA auf ein besseres Leben. © Pedro Pardo/AFP/Getty Images 6/16 Einigen wurde die Hoffnung beim Ausharren an Mexikos Grenze bereits genommen. "Die Chancen, in die USA zu kommen, sind gleich null", wurde ihnen gesagt. © Pedro Pardo/AFP/Getty Images 7/16 Wie viel ist noch übrig? Migranten beim Zählen von Geld. © Pedro Pardo/AFP/Getty Images 8/16 US-Präsident Donald Trump hat 5.800 Soldaten an die Grenze der USA gesandt, um die "Menschenkarawane" nicht in die USA zu lassen. © Pedro Pardo/AFP/Getty Images 9/16 Migranten schauen beim Gehen durch die Grenzbarriere von Mexicali (Mexiko) aus nach Calexico, einer Stadt im US-Bundesstaat Kalifornien. © Pedro Pardo/AFP/Getty Images 10/16 Auch in Mexiko gibt es Demonstrationen gegen die Migranten aus Mittelamerika. "Nein zur Invasion", steht auf diesem Papierschild. © Guillermo Arias/AFP/Getty Images 11/16 An der Grenze zwischen Tijuana und Kalifornien wurde auf US-Seite für mehrere Stunden der Verkehr gestoppt. Die Zeit wurde genutzt, um neue Grenzbarrieren anzubringen. © Marco Ugarte/AP/dpa 12/16 Ein US-Richter hat fürs Erste Donalds Trumps Dekret blockiert. Es sah vor, Migranten zu verbieten, Asyl zu suchen, sollte die Einreise in die USA illegal gewesen sein. © Mario Tama/Getty Images 13/16 Blick auf ein Migrantencamp in Tijuana © Rodrigo Abd/AP/dpa 14/16 Ein kleiner Junge in einem Camp in Tijuana © Ramon Espinosa/AP/dpa 15/16 An der Grenzbarriere zwischen Mexiko und USA © Guillermo Arias/AFP/Getty Images 16/16 US-Grenzsoldaten auf Quads, Pferden und zu Fuß: Sie patrouillieren entlang der US-Landesgrenze. © Guillermo Arias/AFP/Getty Images

Am Samstag hatte die US-Regierung eine vermeintliche Einigung mit Mexiko bekanntgegeben. Demnach müssten Asylsuchende während der Prüfung ihres Antrags durch US-Gerichte in Mexiko bleiben. Die designierte mexikanische Innenministerin Olga Sánchez Cordero widersprach dieser Darstellung. Es sei "kein Vertrag irgendeiner Art" zwischen der künftigen Regierung von Mexiko und den USA geschlossen worden, teilte ihr Büro in einer Stellungnahme mit.