Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen hat das Abschiebeverbot gegen den bereits nach Tunesien ausgewiesenen mutmaßlichen Islamisten Sami A. aufgehoben. Das Gericht gab einem entsprechenden Antrag des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) statt. Die Entscheidung der Kammer ist unanfechtbar (Az. 7a L 1947/18.A).



Man habe die Entscheidung aufgrund "neuer tatsächlicher Umstände geändert", hieß es in der Begründung. Demnach halte man "die Gefahr der Folter und der unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung des Tunesiers durch seinen Heimatstaat nach der nunmehr vom Bundesamt vorgelegten Verbalnote der tunesischen Botschaft in Berlin vom 29. Oktober 2018 für nicht mehr beachtlich wahrscheinlich".

Der von Behörden als islamistischer Gefährder eingestufte Sami A. war vor gut vier Monaten trotz eines Abschiebeverbots rechtswidrig nach Tunesien ausgewiesen worden. Das Bamf beantragte Ende Oktober bei Gericht, dieses Verbot aufzuheben und eine Eilentscheidung vom 12. Juli entsprechend zu ändern. Grundlage des Antrags war eine seit Kurzem vorliegende Erklärung der tunesischen Behörden, dass dem 42-Jährigen in seinem Heimatland keine Folter droht. Der jetzige Beschluss betrifft diese Eilentscheidung. Wann im sogenannten Hauptsacheverfahren entschieden wird, steht noch nicht fest.



Sami A. wurde vorgeworfen, früherer Leibwächter des getöteten Al-Kaida-Chefs Osama bin Laden zu sein. Belegt wurde das bisher nicht. A. war 1997 zum Studium nach Deutschland gekommen. Am 13. Juli war er aus Nordrhein-Westfalen abgeschoben worden. Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen hatte am Abend zuvor entschieden, dass dies nicht zulässig sei, da ihm in Tunesien Folter drohe. Der Beschluss war allerdings erst am Morgen übermittelt worden, als die Chartermaschine mit Sami A. bereits in der Luft war. Das Oberste Verwaltungsgericht in Nordrhein-Westfalen rügte das Verhalten der Behörden und ordnete Sami A.s sofortige Rückholung durch die Stadt Bochum an.



In Tunesien war Sami A. nach seiner Abschiebung aus Deutschland zunächst in Haft gekommen, kurz darauf aber wieder freigelassen worden. Die Ermittler hätten keine Beweise für eine Verwicklung in Terroraktivitäten gefunden, hieß es zur Begründung.