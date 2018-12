Sechs Tage nach dem Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Straßburg hat die französische Polizei zwei weitere Verdächtige festgenommen. Laut Justiz sollen sie eine Rolle bei der Beschaffung der Tatwaffe gespielt haben.

Ein dritter Verdächtiger aus dem Umfeld des mutmaßlichen Attentäters Chérif C., der bereits früher festgenommen worden war, sollte einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Das forderte die ermittelnde Antiterror-Staatsanwaltschaft nach eigenen Angaben am Vormittag. Er soll aus dem privaten Umfeld des Attentäters stammen. Aus Ermittlerkreisen hieß es, gegen den Mann werde unter anderem wegen Mordes und versuchten Mordes im Zusammenhang mit einem Terroranschlag ermittelt.

Weitere sechs Männer sowie Angehörige von C., die nach dem Anschlag festgenommenen worden waren, sind inzwischen wieder frei.

Am Abend des 11. Dezembers soll C. in der Nähe des Straßburger Weihnachtsmarkts auf Passanten geschossen haben. Fünf Menschen wurden getötet und elf verletzt. Der mutmaßliche Attentäter wurde zwei Tage später bei seiner Verhaftung durch die Polizei getötet, als C. das Feuer auf die Beamten eröffnete. Nach dem Tod C.s reklamierte die Terrormiliz "Islamischer Staat" den Anschlag für sich.