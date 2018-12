An Flughäfen in Baden-Württemberg bleiben die Sicherheitsvorkehrungen vorerst hoch. Ein Sprecher der Bundespolizei teilte mit, am Stuttgarter Flughafen seien weiterhin Polizisten mit Maschinenpistolen und Schutzwesten im Einsatz. Auch an den Flughäfen Friedrichshafen, Mannheim und Karlsruhe/Baden-Baden würden erhöhte Sicherheitsmaßnahmen beibehalten. Die Bundespolizei habe Einsatzkräfte an allen Verkehrsflughäfen in ihrem Zuständigkeitsbereich "sensibilisiert".

Nach Erkenntnissen der Polizei haben mehrere Personen versucht, die Abläufe am Stuttgarter Flughafen auszuspähen. Möglicherweise wurde ein Anschlag auf einen Flughafen im Südwesten Deutschlands geplant.



Vier Menschen werden polizeilich gesucht. Nach Informationen der Deutschen Presse Agentur soll mindestens einer der Verdächtigen aus einem radikalislamischen Milieu stammen. Bei zwei der Gesuchten soll es sich um Vater und Sohn handeln, die aus Nordrhein-Westfalen kommen. Die beiden Männer seien in der vergangenen Woche bereits in Paris aufgefallen: Sie sollen am Flughafen Charles de Gaulle Fotos gemacht haben. Die französischen Behörden wiesen die Polizei in Deutschland auf die möglichen Ausspähversuche hin. Auch marokkanische Sicherheitsbehörden sollen den Ermittlern Hinweise auf einen möglicherweise geplanten Anschlag im deutsch-französischen Grenzgebiet geliefert haben.

Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei den Maßnahmen an den Flughäfen im Südwesten jedoch um eine "reine Vorsichtsmaßnahme": Derartige Hinweise oder Vorkommnisse seien gerade in der Weihnachtszeit nicht selten.

Aktuell herrscht an den Flughäfen Hauptreisezeit vor den Weihnachtsfeiertagen. An diesem Freitag werden in Stuttgart bis zu 35.000 Flugreisende erwartet.