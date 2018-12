Viele Menschen leiden dem Opferbeauftragten der Bundesregierung zufolge weiterhin unter den Folgen des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz. Es gebe noch immer viel Gesprächsbedarf bei Opfern und Hinterbliebenen, sagte Edgar Franke (SPD) im Südwestrundfunk. Der Staat habe aus den Versäumnissen nach dem Anschlag vor zwei Jahren gelernt, fügte der Opferbeauftragte hinzu. So seien die psychologische Hilfe und Betreuung nach Anschlägen verbessert, die finanziellen Hilfen seien deutlich aufgestockt worden.



In der Aufarbeitung des Anschlags brauche es nun Aufklärung und Transparenz, um das Vertrauen in den Rechtsstaat wieder zu stärken, forderte Franke. "Größtmögliche Aufklärung ist im Sinne der Opfer", so der SPD-Politiker.

Am Mittwochvormittag haben unter anderem Franke und Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) zum Gedenken an die Opfer Kränze und Blumen vor der Gedächtniskirche niedergelegt. Zudem ist um 18 Uhr eine Andacht in der Gedächtniskirche geplant. Um 20.02 Uhr, der Uhrzeit des Anschlags, wird eine Glocke der Kirche zwölf Mal schlagen, einmal für jedes Todesopfer.

Bei dem Attentat von Anis Amri kamen am 19. Dezember 2016 zwölf Menschen ums Leben, zahlreiche Menschen wurden verletzt. Nach Angaben des Justizministeriums erhielten Opfer und Angehörige rund 3,8 Millionen Euro an Entschädigung. In vielen Fällen seien auch lebenslange Zahlungen von monatlichen Grundrenten bewilligt worden.

Bundesjustizministerin Katarina Barley verlangt als Konsequenz zudem, in allen Bundesländern Opferbeauftragte zu installieren. "Ich mache da weiterhin Druck", sagte die SPD-Politikerin im ZDF-Morgenmagazin. Es helfe einfach unglaublich, wenn es in solchen Fällen vor Ort Ansprechpartner gebe. Bislang gebe es Opferbeauftragte nur in fünf Ländern und im Bund. Sie werbe sehr bei ihren Kollegen aus den anderen Ländern, ebenfalls solche Stellen zu schaffen.