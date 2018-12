Italien - Mehrere Tote bei Massenpanik in Nachtclub Im italienischen Corinaldo ist bei einem Konzert eine Panik ausgebrochen. Fünf Minderjährige und eine Frau starben, zahlreiche Menschen wurden verletzt. © Foto: Stefano Pagliarini/Ancona/dpa

Bei einer Massenpanik in einem Nachtclub an der italienischen Adriaküste sind fünf Minderjährige und eine Frau getötet worden. Weitere 59 Personen seien am Samstagmorgen verletzt worden, teilten die Behörden mit. 13 von ihnen waren in kritischem Zustand. Die italienische Feuerwehr und die Nachrichtenagentur Ansa berichteten, bei einem Konzert des italienischen Rappers Sfera Ebbasta in der Diskothek Lanterna Azzurra (Blaue Laterne) in Corinaldo sei im Publikum Panik ausgebrochen.



Nachdem jemand eine Substanz versprüht habe, seien die Besucher zu den Ausgängen gerannt. Welche Substanz das war, ist unklar. Besucher berichteten, sie hätten einen beißenden Geruch wahrgenommen und daraufhin versucht, aus der Disco zu fliehen. Im Gedränge stürzten Menschen zu Boden und wurden niedergetrampelt.



Italienischen Medien zufolge waren ungefähr tausend Menschen in dem Club. Die Oberstaatsanwältin von Ancona, Monica Garulli, sagte es seien etwa 1.400 Eintrittskarten verkauft worden. Die Diskothek habe aber nur eine Kapazität von 870 Personen.

Notausgänge verschlossen

Unter den Toten seien drei Mädchen und zwei Jungen und eine Frau, die ihre Tochter in die Diskothek begleitet habe, sagte der Polizeichef der nahegelegenen Stadt Ancona, Oreste Capocasa. 13 der Verletzten befanden sich in ernstem Zustand, wie Capocasa informierte.



Carabinierioberst Cristian Carrozza sagte, die getötete Jugendlichen seien zwischen 14 und 16 Jahre alt gewesen, die Frau 39. Sie wurden in der Nähe einer niedrigen Wand in der Disco gefunden, wie Feuerwehrkommandeur Dino Poggiali sagte. Die Verletzten waren nach Krankenhausangaben zwischen 14 und 20 Jahre alt. Viele hatten Schädel- und Burstkorbverletzungen erlitten.

Ein 16-jähriger Überlebender sagte Ansa, als er versucht habe zu fliehen, sei mindestens einer der Notausgänge abgeriegelt gewesen. Die Behörden untersuchten, ob die Notausgänge genutzt werden konnten, meldete Ansa. Feuerwehrkommandeur Poggiali sagte dem Sender Sky TG24 News, als die Retter eingetroffen seien, hätten alle Türen offen gestanden. Es müsse noch ermittelt werden, ob Sicherheitsvorschriften missachtet wurden und ob das eine Rolle für das Unglück gespielt habe.

Der italienische Innenminister Matteo Salvini sagte, es sei eine Pflicht, "die Verantwortlichen für die sechs entrissenen Leben zu finden, diejenigen, die aus Boshaftigkeit, Dummheit oder Habgier einen Partyabend in eine Tragödie verwandelt haben". Salvini sagte, möglicherweise seien mehr Menschen in der Disco gewesen als erlaubt. Er nannte allerdings keine Zahlen.