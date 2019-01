Der aus Bozen stammende Fotograf Ludwig Thalheimer hielt sich 1986 in Costa Rica auf. Damals fotografierte er Kinder, die Zeitungen verkauften, Autos wuschen, in den Verkaufsständen ihrer Eltern mithalfen. Es waren Kinder, die auf den Straßen ihre Zuflucht suchten, aber auch solche, die in behüteten Gated Communities aufwuchsen. Sie erzählten dem Fotografen von ihrem Leben, ihren Wünschen und ihren Träumen für die Zukunft. Nach über 30 Jahren wollte Ludwig Thalheimer wissen, was aus den Kindern von damals geworden ist. 2017 machte er sich auf die Suche nach ihnen. Daraus entstand das Buch Costa Rica Time Warp, das bei Fotohof edition erschienen ist.