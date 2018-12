Im Rechtsstreit um das Geburtshaus von Adolf Hitler in Braunau am Inn strebt der Anwalt der früheren Hausbesitzerin eine millionenschwere Entschädigung an. "Ziel sind ganz klar 1,5 Millionen Euro", sagte der Salzburger Rechtsanwalt Gerhard Lebitsch und nannte damit dem Höchstbetrag, den zuvor ein Gutachter als Wert der Immobilie angegeben hatte. Ein Urteil dazu soll "wahrscheinlich im Januar" fallen.

In einer Wohnung des Hauses in der 16.000-Einwohner-Stadt direkt an der Grenze zu Deutschland hatte der spätere Diktator Adolf Hitler (1889-1945) seine ersten Lebensmonate verbracht. In der Nachkriegszeit verfiel das Gebäude zusehends, wurde zwischenzeitlich aber von der Lebenshilfe genutzt. 2011 kam es zum Streit mit der Hausbesitzerin um notwendige Sanierungen, die Lebenshilfe zog aus, das Haus stand seitdem leer. Im Januar 2017 enteignete das Land Österreich die bisherige Eigentümerin und setzte eine Historikerkommission ein, um Haus und Gelände neu zu gestalten. Die Republik will verhindern, dass es weiterhin eine Pilgerstätte für Neonazis ist.

Architekten weltweit sollen Entwürfe einreichen

Zuvor aber muss der Rechtsstreit mit der bisherigen Eigentümerin geklärt sein. Die Frau verlangte eine Entschädigung von der Regierung in Wien, die ihr daraufhin 310.000 Euro für das zweistöckige Haus samt Garagen und Parkplatz bezahlte. "Das ist viel zu wenig", sagte ihr Anwalt Lebitsch der Deutschen Presse-Agentur. "Beim Parkplatz handelt es sich um die einzige nennenswert große innerstädtische Parkfläche." Außerdem berücksichtige die Entschädigung den besonderen Wert nicht, der sich aus der Höhe früherer Mietzahlungen und dem Charakter als historischer Ort ergibt.

Daneben reichte die frühere Besitzerin vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gegen die Enteignung Klage ein. Die entsprechende Schrift sei seit Längerem eingebracht, sagte Lebitsch. Ob sich das Gericht überhaupt dieses Falls annehme, ist aber auch aus Sicht des Anwalts fraglich.



"Alle wären froh, wenn es endlich eine Entscheidung gäbe", sagt Florian Kotanko vom örtlichen Verein für Zeitgeschichte. Auch das Innenministerium in Wien wartet auf das Schadensersatzurteil des Landesgerichts Ried wartet – nur dann kann ein internationaler Architektenwettbewerb zur empfohlenen "tiefgreifende Umgestaltung" des Gebäudes eingeleitet werden. Der Vereinsvorsitzende Kotanko indes lehnt eine solche Umgestaltung ab. "Jede Veränderung bringt in diesem Sinne nichts, weil sie die Geschichte nicht verändert", sagte er. Aus seiner Sicht wäre es gut, im Haus einen der Räume als Ort für mahnende Erinnerung einzurichten. "Das wäre eine Option."