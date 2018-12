Seit rund zwei Wochen machen die sogenannten Gelbwesten in Frankreich auf sich aufmerksam – zunächst mit brennenden Straßenbarrikaden und der Blockade von Treibstofflagern in den französischen Provinzen, am Wochenende schließlich mit Chaos mitten in Paris. Am Ende stand der Triumphbogen an den Champs Elysées besudelt da. Wer oder was steckt hinter diesen Protesten, die Präsident Emmanuel Macron zunehmend in Bedrängnis bringen?



Wer sind die Gelbwesten? Unter dem Namen Mouvement des Gilets jaunes formiert sich seit einigen Monaten eine besondere Protestbewegung in Frankreich. Als Erkennungszeichen tragen ihre Anhänger gelbe Warnwesten, wie sie für Autofahrer im Fall einer Panne oder eines Unfalls vorgeschrieben sind. Nach oben Link Link kopieren

Wer führt die Proteste an? Niemand – oder vielmehr: Alle zusammen, denn bislang gibt es keinen Anführer im eigentlichen Sinn. Allerdings ernannten die Gelbwesten zuletzt einen achtköpfigen Sprecherrat, der die Verhandlungen mit der Regierung führen soll. Der Rat ist jedoch nicht durch irgendeine Art von Wahl legitimiert.

Da die Gruppe weder durch Gewerkschaften noch politische Parteien gesteuert wird, hat die Regierung also keinen direkten Gesprächs- und Verhandlungspartner. Zugleich schützen sich die Gelbwesten gerade dadurch vor einer Vereinnahmung von links und rechts. So liefen entsprechende Versuche der Rechtspopulistin Marine Le Pen und des Linksparteichefs Jean-Luc Mélenchon bislang ins Leere. Derzeit organisiert sich die Bewegung allein über soziale Netzwerke. Ihre Aufrufe und Videos teilen die Aktivistinnen und Aktivisten in der Regel auf Facebook und Twitter und erreichen dort inzwischen Zehntausende Userinnen und User. Nach oben Link Link kopieren

Sind die Proteste nur in Paris? Nein – und das ist das Besondere an dieser Bewegung. Die Aktivistinnen und Aktivisten stehen für ein breites gesellschaftliches Spektrum – vom Lastwagenfahrer über den Arbeitslosen bis zur selbstständigen Unternehmerin – und genauso breit ist auch ihr Aktionsradius. Damit unterscheiden sie sich von Parteien und Gewerkschaften, die ihre Massenkundgebungen traditionsgemäß allein in der französischen Hauptstadt stattfinden lassen. Nach oben Link Link kopieren

Was wollen die Gelbwesten? Ausgelöst wurden die Proteste Mitte November durch die neue Ökosteuer auf Diesel, die zum 1. Januar kommt, und durch die hohen Kraftstoffpreise. Der Forderungskatalog der Gelbwesten umfasst aber weitaus mehr: unter anderem die Senkung "aller Steuern", die Anhebung von Mindestlohn und Renten sowie die Einrichtung einer "Bürgerversammlung", die über die gesunkene Kaufkraft, soziale Not und den ökologischen Wandel diskutieren soll. 1/17 Ein Demonstrant der Gelbwesten-Bewegung trägt bei einer Kundgebung im südfranzösischen Marseille eine Maske mit dem Gesicht des Präsidenten Emmanuel Macron. Dessen Reformpolitik steht im Zentrum der Proteste, die am Wochenende in Frankreich eskaliert sind. | © Clement Mahaoudeau/AFP/Getty Images 2/17 Vor allem in Paris musste die Polizei am Samstag gegen gewalttätige Demonstranten vorgehen. | © Abdulmonam Eassa/AFP/Getty Images 3/17 Aber auch im zentralfranzösischen Tours kam es im Zuge der Proteste zu Ausschreitungen und Angriffen auf die Polizei. | © Guillaume Souvant/AFP/Getty Images 4/17 In Paris, wo am Samstag diese Aufnahme entstanden ist, ging die Polizei mit Wasserwerfern gegen Demonstranten in gelben Westen vor. | © Abdulmonam Eassa/AFP/Getty Images 5/17 Einkaufswagen und umgeknickte Straßenlaternen mitten auf der Kreuzung: In einigen Straßenzügen in Paris blieb nach den Protesten ein Bild der Zerstörung. | © AFP/Getty Images 6/17 Dieser Demonstrant in Paris trug eine Weste mit wütender Aufschrift: Er sei es leid, von der Regierung ausgenommen zu werden - wohl eine Anspielung auf die Steuersenkungen, die die Protestbewegung durchsetzen will. | © AFP/Getty Images 7/17 Die Demonstranten sammelten sich im Zentrum der Hauptstadt und steckten dort Barrikaden in Brand. | © Geoffroy van der Hasselt/AFP/Getty Images 8/17 Auch in Toulouse im Südwesten Frankreichs errichteten Demonstranten am Samstag am Rande der Proteste Barrikaden und zündeten diese an. | © Pascal Pavani/AFP/Getty Images 9/17 In Paris traf die Polizei auf zahlreiche vermummte Protestierende. | © Geoffroy van der Hasselt/AFP/Getty Images 10/17 Um die Randalierer zurückzudrängen, setzte die Polizei in Paris auch Tränengas ein. | © Nicolas Tucat/AFP/Getty Images 11/17 Die Feuerwehr rückte in der Hauptstadt aus, um brennende Autos zu löschen. | © Veronique de Viguerie/Getty Images 12/17 Am symbolträchtigen Arc de Triomphe in Paris standen gewaltbereite Demonstranten schließlich in Schwaden von Tränengas. | © Veronique de Viguerie/Getty Images 13/17 Im Verlauf der Proteste wurde der Triumphbogen laut Polizei mit Graffiti besprüht, rund um das Grab des unbekannten Soldaten unter dem Monument schmissen Demonstranten die Absperrungen um. | © Lucas Barioulet/AFP/Getty Images 14/17 Die Polizei rückte am Nachmittag auf den Platz um den Arc de Triomphe vor. | © Veronique de Viguerie/Getty Images 15/17 Am Musée de l'Orangerie in Paris warfen Randalierer mit Steinen. | © AFP/Getty Images 16/17 Nach Plünderungen stellten sich Polizistinnen und Polizisten vor Restaurants in der Nähe des Triumphbogens auf. | © Geoffroy van der Hasselt/AFP/Getty Images 17/17 Am Morgen nach den Krawallen: Unbekannte haben rosa Herzen auf einen ausgebrannten Kleinwagen im Zentrum der Hauptstadt gesprüht. | © Geoffroy van der Hasselt/AFP/Getty Images Angetrieben werden die Proteste grundsätzlich durch Unmut über Präsident Emmanuel Macron. Bei Demonstrationen wird regelmäßig "Macron démission" (Macron Rücktritt) skandiert. Nach oben Link Link kopieren

Wie stehen die Franzosen zu den Protesten? Laut Umfragen unterstützen drei Viertel der Bürger die Protestbewegung. Nach Angaben des Innenministeriums mobilisierten die Gelbwesten am dritten Aktionstag am vergangenen Samstag in ganz Frankreich rund 136.000 Menschen. Nach oben Link Link kopieren

Am Wochenende ist die Lage eskaliert – was ist passiert? In Paris kam es zu chaotischen Szenen: Rauchschwaden schwebten über der Stadt, Randalierende errichteten Barrikaden, zündeten Autos an, plünderten Geschäfte, warfen Steine auf Polizisten und Fensterscheiben ein. Am Ende des Tages stand der Triumphbogen – eines der wichtigsten nationalen Denkmäler – beschmiert da, einige Artefakte sind zerstört, Ausstellungsräume verwüstet. Der Leiter der nationalen Denkmalbehörde, Philippe Bélaval, bemisst die Schäden in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro – "vielleicht sogar eine Million Euro", sagte er der Zeitung Le Figaro. Landesweit wurden 263 Menschen verletzt, die Hälfte von ihnen in Paris. Dort setzte die Polizei Wasserwerfer und Tränengas ein und nahm im Laufe des Wochenendes 412 Menschen fest. Von ihnen befanden sich am Sonntag noch 372 in Gewahrsam. Etwa zwei Drittel von ihnen drohten strafrechtliche Konsequenzen, sagte Justizministerin Nicole Belloubet. Nach oben Link Link kopieren

Wie reagieren Präsident und Regierung? Staatschef Macron berief kurz nach seiner Rückkehr vom G20-Gipfel in Argentinien am Sonntag eine Krisensitzung des Kabinetts ein. Öffentlich äußerte er sich danach nicht. Stattdessen verschickte der Elysee Palast eine Erklärung, in der weitere Gespräche zwischen Premierminister Edouard Philippe und Vertretern der Gelbwesten angekündigt wurden. Noch in Buenos Aires hatte sich Macron unnachgiebig gezeigt und "Rückzieher" von seiner Politik abgelehnt. Gleichwohl sagte er zu, die umstrittene Ökosteuer an die Kraftstoffpreise anzupassen. Regierungschef Philippe wiederum, der wegen der Ausschreitungen seine Reise zum UN-Klimagipfel absagte, will den Dialog mit den Aktivisten fortsetzen – einen Dialog, den er am vergangenen Freitag mit einigen Vertretern der Gelbwesten begonnen hatte. Einer seiner Gesprächspartner war der Journalist Jason Herbert, eines der Mitglieder des Sprecherrats. Der 26-Jährige aus der westfranzösischen Charente sorgte dann allerdings für einen Eklat, als er das Treffen mit dem Premier kurz nach Beginn wieder platzen ließ. Er protestierte damit gegen dessen wiederholte Weigerung, das Gespräch live im Fernsehen übertragen zu lassen. Philippe diskutierte nach eigenen Angaben dennoch gut eine Stunde lang – mit einem anderen Aktivisten. Er nannte das Gespräch danach "nützlich" und "interessant". Dabei sei es vor allem um die sinkende Kaufkraft in Teilen der französischen Gesellschaft gegangen. Die Türen seines Amtssitzes seien "immer offen" für weitere Gespräche. Nach oben Link Link kopieren