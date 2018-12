Am Samstagabend traf ein Tsunami Indonesien. Die Welle gelangte nicht weit ins Landesinnere, kam aber ohne Vorwarnung. Sie zerstörte Häuser, Hotels und Schiffe. Der Katastrophenschutz teilte am Montag mit, 281 Menschen seien ums Leben gekommen, 1.016 verletzt worden und 57 Personen würden noch vermisst. Der Tsunami hatte die Küstengegenden nördlich und südlich der Sunda-Straße getroffen. Als Auslöser gilt ein Unterwasser-Erdrutsch nach einem Ausbruch des Vulkans Anak Krakatau. 12.000 Küstenbewohner wurden in höhere Gebiete in Sicherheit gebracht.