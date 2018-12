Auf den indonesischen Inseln Sumatra und Java sind mindestens 373 Menschen durch einen Tsunami getötet worden. Mehr als 1.500 Menschen wurden laut indonesischen Katastrophenschutz durch die Flutwellen in der als Sundastraße bekannten Meerenge zwischen den beiden Inseln verletzt. Weitere 128 Menschen galten als vermisst.

Laut der indonesischen Agentur für Meteorologie, Klimatologie und Geophysik (BMKG) hat eine Eruption des in der Sundastraße liegenden und rund 50 Kilometer von der Küste entfernten Vulkans Anak Krakatau den Tsunami indirekt ausgelöst. Demnach kam es zu einer Kettenreaktion, an deren Anfang eine vulkanische Erschütterung stand, die einem Erdbeben der Stärke 3,4 gleichkam. Auf diese folgte dann ein Unterwasser-Erdrutsch. Die Eruption ereignete sich der Agentur zufolge am Samstagabend um 21.03 Uhr Ortszeit (15.03 Uhr MEZ), 24 Minuten später sei der Tsunami auf Land getroffen. Die Flutwelle kam ohne Vorwarnung und traf auf Urlaubsresorts, die wegen der Nähe zur indonesischen Hauptstadt Jakarta bei Einheimischen beliebt sind und kurz vor dem Jahreswechsel gut besucht waren.

Frühwarnsystem funktionierte nicht

Das Frühwarnsystem habe nicht gegriffen, weil es nur auf Erdbeben – und nicht auf Unterwasser-Erdrutsche oder Vulkanausbrüche - ausgerichtet sei, twitterte Katastrophenschutz-Sprecher Sutopo Nugroho. Die BMKG warnte die Menschen in der Küstenregion vor möglichen weiteren Gefahren in den kommenden Tagen, da der Anak Krakatau weiterhin ausbreche.

Laut einer Sprecherin der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften (IFRC) habe es eine Warnung gegeben, aber lediglich vor hoher Flut und nicht vor einem Tsunami. Sie sprach von Tsunami-Wellen mit einer Höhe von 30 bis 90 Zentimetern, die verstärkt durch die hohe Flut im Zuge des Vollmondes auf die Küsten getroffen seien. "Das klingt nicht nach viel (...), doch wir wissen, dass selbst knöchelhohes Wasser einen Erwachsenen umhauen kann", sagte die Sprecherin.

Die Welle des Tsunamis war vergleichsweise niedrig und gelangte nicht weit ins Landesinnere, hatte aber dennoch zerstörerische Kraft. Mehr als 600 Wohnhäuser, viele Hotels und Verkaufsstände sowie mehr als 400 Boote und Schiffe seien beschädigt worden, sagte Katastrophenschutzsprecher Nugroho. Die Bergung der Toten und die Versorgung von Verletzten dauerte am Montag an.

Indonesiens Präsident Widodo besucht Katastrophengebiet

Nachdem Anfangs noch von 300 Toten die Rede war, stieg ihre Zahl, während die Retter die vom Tsunami betroffenen Küstengebiete absuchten. "Einige der Gebiete waren schwierig zu erreichen", sagte Sprecher Nugroho. Dank des Einsatzes von schwerem Bergegerät seien diese nun zugänglich gemacht worden.



Indonesien schickte für die Suche nach weiteren Opfern und Überlebenden Tausende Soldaten und Polizisten in die Katastrophengebiete. Auch Freiwillige von Organisationen wie dem Roten Kreuz und Ärzte ohne Grenzen halfen bei der Versorgung der Menschen in den besonders betroffenen Provinzen Lampung im Süden Sumatras und Banten auf Westjava.

Präsident Joko Widodo traf per Hubschrauber im Katastrophengebiet ein. Er lobte die Arbeit von Militär und Polizei bei der Evakuierung der ufernahen Gebiete und erklärte, er habe das Sozialministerium zu raschen Entschädigungszahlungen an die Familien Getöteter angewiesen. Widodo, der im kommenden Jahr vor einem schwierigen Wahlkampf steht, reagierte auf die mangelnde Vorwarnung mit der Ankündigung, dass alle dafür nötigen Geräte ersetzt oder repariert würden. Sprecher Nugroho räumte ein, dass das Netz von Frühwarnbojen wegen Vandalismus oder aus Geldmangel seit 2012 nicht mehr funktionsfähig gewesen sei.

Aus dem Auswärtigen Amt in Berlin hieß es, dass nach bisherigen Erkenntnissen keine deutschen Staatsbürger unter den Opfern seien.

Indonesien wird immer wieder von katastrophalen Tsunami-Flutwellen heimgesucht. Diese entstehen in der Regel durch Erdbeben unter dem Meeresboden. Dass sie durch Vulkanausbrüche und Erdrutsche ausgelöst werden, ist eher selten.

Bei einem schweren Beben und einem anschließenden Tsunami kamen erst Ende September auf der indonesischen Insel Sulawesi mehr als 2.000 Menschen ums Leben. Besonders verheerend war der Tsunami an Weihnachten 2004: Damals starben in den Anrainerstaaten um den Indischen Ozean rund 220.000 Menschen, allein 168.000 davon in Indonesien. Ausgelöst worden war diese Katastrophe durch ein Seebeben der Stärke 9,1.