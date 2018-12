Der Stuttgarter Flughafen ist nach Erkenntnissen der Polizei möglicherweise ausgespäht worden. Daher wurden die dortigen Sicherheitsvorkehrungen sowie an mehreren anderen Flughäfen im Südwesten verstärkt. Betroffen seien die Flughäfen Friedrichshafen, Karlsruhe/Baden-Baden und Mannheim, teilte das für Stuttgarts Airport zuständige Polizeipräsidium Reutlingen mit. Die Polizei erhöhe Präsenz und Kontrollen. Die Einsatzkräfte führten dabei eine Maschinenpistole bei sich und trügen schusssichere Westen.



Bereits am Mittwochabend waren die Sicherheitsmaßnahmen in Stuttgart verstärkt worden. Der Grund waren Erkenntnisse, dass mehrere Personen versucht haben sollen, die Abläufe auszuspähen. Die Hinweise kamen von französischen Behörden, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Sicherheitskreisen erfuhr. Vor einer Woche sei bereits in Paris der Airport Charles de Gaulle ausgespäht worden. An den Flughäfen in Berlin, Hamburg, Frankfurt/Main und Düsseldorf gab es keine erhöhten Sicherheitsvorkehrungen.

Die Maßnahmen an den Flughäfen im Südwesten seien eine "reine Vorsichtsmaßnahme", teilte die Polizei mit. "Derartige Hinweise oder Vorkommnisse gibt es immer wieder, vor allem um die Weihnachtszeit." Die Polizei bat um Hinweise, falls jemand etwas Verdächtiges beobachten sollte. Wie lange sich die Maßnahmen hinziehen sollen, war zunächst unklar.